اتهامات لأحلام باقتناء كمامة مرصعة بالألماس (فيديو)

هاجمت الفنانة الإمارتية أحلام، شخصا قام بنشر تغريدة اتهمها فيها باقتناء كمامة مرصعة بالألماس للوقاية من فيروس ”كورونا“، وتم تداول التغريدة من قبل ناشطين.

وكان أحد الأشخاص- الذي أكدت المطربة الإماراتية أنها تحاول الوصول إلى هويته – قد نشر تغريدة واصفا أحلام بـ ”السفيهة“، زاعما أنها ترتدي كمامة من الألماس، ومؤكدا أنها ”الكمامة الأغلى في العالم“، مرفقا تغريدته بصور أحلام وبجانبها صورة كمامة مرصعة بأحجار ألماس.

وما لبث مغردون عبر موقع ”تويتر“ أن تداولوا تغريدة الشخص المعني على أنها صحيحة، فيما قام الشخص لاحقا بحذف تغريدته، وذلك على خلفية تهديد أحلام له فيما يبدو.

السفيهة احلام تنشر صورة لكمامة مرصعة بالماس اشترتها ب 28 الف دولار، عندما يصبح امثال هؤلاء الحثالة مشاهير فلا تستغرب من ان العالم العربي كله و لا دولة عندها علماء يبحثون عن علاج لفيروس كورونا، شعوب تافهة تصنع مشاهير من الزبالة…. pic.twitter.com/fosskgcRJX — see (@elector3) March 18, 2020

وكتبت أحلام عبر حسابها في ”تويتر“، مرفقة رابط حساب الشخص المعني، والذي تم حذفه: ”اذا خاطبك السفيه قلت سلاما وش ارد على واحد سفيه مثلك بس لك رد مني بتشوفه قريباً“.

اذا خاطبك السفيه قلت سلاما وش ارد على واحد سفيه مثلك بس لك رد مني بتشوفه قريباً https://t.co/SAqpQtFBMA — A7lam احلام الشامسي ???????????????? (@AhlamAlShamsi) March 30, 2020

كما قامت بإعادة نشر توضيح من أحد الحسابات، بأن الكمامة مجرد تصميم ”فوتوشوب“ من شخص ساخر، وتم استغلاله.

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• التخلّف وصل بهم لتداول هذا المسج

عبر الواتساب وتويتر والانستجرام ؛؛

والناس منفجعه على قيمة الكمام

اللي يفتكرون انه صدق من غباءهم !!

وهو مجرد تصميم من شخص ساخر

نزله كان يمزح والعالم صدقت بسكم ذكاء

ارحمونا من غباءكم ????????

الموضوع كله #فوتوشوب !!! @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/7tEkzDbVm4 — ???????????????????? ???? (@malekah33) March 26, 2020

وهاجمت المطربة الإماراتية صاحب التغريدة عبر مقطع فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، بلهجة شديدة القوة، مؤكدة أنها ستظل خلفه لتصل إليه.

وأضافت: ”هو الكمامة هذي صورة وهذي صورتي، يعني أنا لابسة هذي الكمامة يعني؟ للاسف فيه جزء من المجتمع صار سفيه وتافه، يارب العالمين فوق وجعلكم دايما ماتشوفوني إلا بالذهب والألماس“.

وعرضت المطربة الإماراتية صورة لها بعد نزولها من الطيارة وهي ترتدي كمامة، موضحة أنها مجرد كمامة عادية خالية من الألماس، متابعة: ”احلام مرتدية اغلى كمامة بالعالم، ياخي أنا جايبتا من جيبة ابوك؟ جعلني البس من راسي بالالماس (..) ارتاحوا سكروا حلقكم من الغيبة والنميمة“.