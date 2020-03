وفاة الإعلامية الأمريكية ماريا ميركادر جراء إصابتها بفيروس كورونا

توفت الإعلامية الأمريكية ماريا ميركادر، التي تعمل بشبكة ”سي بي إس“ الأمريكية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، وذلك داخل أحد مستشفيات مدينة نيويورك والتي كانت تتلقى فيها العلاج منذ فترة.

وقالت شبكة ”سي بي إي“ الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ إن مراسلتها ماريا ميركادر، صاحبة الـ 54 عامًا رحلت بعد رحلة مع المرض بدأت في نهاية فبراير الماضي.

وأكدت الشبكة في بيانها أن ماريا ميركادر، رحلت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت قد حصلت على عطلة مرضية من عملها بالشبكة قبل فترة.

Maria Mercader, our beloved CBS News colleague, died from COVID-19 on Sunday at 54.

“Even more than her talents as a journalist, we will miss her indomitable spirit,” @szirinsky says. “Maria was part of all of our lives.” pic.twitter.com/4NuS81Rf0l

