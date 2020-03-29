نجيب ساويرس: إذا مددت مصر حظر التجوال سأنتحر

حذر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس ، من تداعيات استمرار قرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة المصرية مؤخرا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع رجل الأعمال في مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة الآن مع الإعلامية لميس الحديدي، انتحار بعض الأشخاص خلال الفترة القادمة لعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم، متابعا: ”في حد في الظروف دي هيفكر في مصلحته ولا فلوسه، احنا بنفكر في اقتصاد الدولة ولو كل الناس مرحتش شغلها مش هنلاقي ناكل“.

وأردف :“الأسبوع المقبل سنرى دماءً اقتصادية في مصر بسبب توقف عجلة الإنتاج وحظر التجوال“، متوقعا انهيارا كبيرًا لبعض الأسهم للشركات وستنخفض بنسبة 10٪.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى قرار فوري بعودة حركة الإنتاج بشكل عاجل، قائلًا: ”إذا مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر“.

وأكد أن استثماراته لم تتأثر كثيرا بما يحدث لأن نصفها من الذهب، معقبا :“أنا شخصيا هنتحر لو متمش إلغاء حظر التجوال“.

وأضاف أنه في حال استمرار قرار حظر التجوال سيكون هناك دمار وانهيار كامل للاقتصاد، مشددا على ضرورة إرجاع العمل تدريجيًا بعد انتهاء أسبوعي الحظر.

وقال إن نسبة الوفيات من المصابين بفيروس كورونا منخفضة جدًا ولا تتخطى 1%، ولكن وزارة الصحة المصرية اتخذت تدابير احترازية مبكرة لمواجهة الفيروس.

وعن شراء الأسهم في البورصة المصرية، نصح ”ساويرس“ المستثمرين بتأجيل عمليات شراء الأسهم في البورصة خلال الوقت الحالي، والانتظار لمدة أسبوع.