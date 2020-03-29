الفنان السعودي شعيفان محمد ينهي فترة الحجر الصحي من كورونا سليمًا

أعلن الفنان السعودي، شعيفان محمد، اليوم الأحد، انتهاء فترة الحجر الصحي التي خضع لها منذ 14 يومًا للتأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد عقب عودته من الإمارات.

وقال الممثل الشاب عبر تويتر:“اليوم الرابع عشر لي في (الحجر الصحي)، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، ظهرت نتائج المسحة الأخيرة، وغدًا موعد خروجي من الحجر الصحي، الشكر لله ثم لقيادة مملكة الإنسانية على ما تقدمه من جهود جبارة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة“.

وأضاف في تغريدة ثانية:“أشكر كل من سأل عني، وأشكر كل من اهتم، وأشكر كل من لامستني دعواته الطيبة، الله لا يريني بكم مكروهًا يارب“.

اشكر كل من سأل اشكر كل من اهتم اشكر كل من لامستني دعواته الطيبه ، الله لايريني بكم مكروه يارب ❤️ — شعيفان محمد (@shaifan1) March 29, 2020

وأمضى الفنان ”شعيفان“ فترة الحجر الصحي في فندق خصصته الحكومة السعودية لعزل القادمين من خارج البلاد في الفترة الماضية التي وصل فيها الفيروس المعدي إلى المملكة.

اليوم الصباح وبعد قدومي من الامارات تم إجراءات الحجر الصحي الحمدالله على كل حال وحنا جميعاً مع القرارات الاحترازية الي تصب في مصلحتنا جميعاً والي تشكر عليها وزارة الصحة

وبأذن الله( 14يوم )تهون عند مصلحتنا ومصلحة مملكتنا???????? pic.twitter.com/DIou0VD51h — شعيفان محمد (@shaifan1) March 15, 2020

وظهرت نتائج فحص سابقة خضع لها ”شعيفان“ في الفندق، سلبية، لكن القائمين على الحجر الصحي، أبقوه لحين انتهاء المهلة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بـ 14 يومًا.

وشعيفان محمد، ممثل شاب من مواليد العام 1987، وكانت بدايته على خشبة المسرح، قبل أن يظهر في الأعمال الدرامية التلفزيونية، وبينها:“حلك معي“ و ”خط البداية“ و ”طاش 14“ و ”صعب المنال“ و ”شبابا البومب“.