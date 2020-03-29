تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على حالته الصحية بصورة من الحجر المنزلي

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ورئيس نادي ألميريا، المستشار تركي آل الشيخ، صورة جديدة له عبر حسابه على ”إنستغرام“ وهو يقضي فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفاعل نشطاء مع الصورة، التي تأتي بعد تغريدات عدة نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أثار بها قلق الجمهور حول مرضه، حيث قال آل الشيخ في إحدى التغريدات:“لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلي به، ربي لا يوريكم مكروهًا في غالٍ، الأمراض ابتلاء من الله، ونُشهد الله أننا صابرون ومحتسبون الأجر، كل ماعدلت واحدًا يميل الثاني!“.

لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه … ربي لا يوريكم مكروه في غالي … الامراض ابتلاء من الله … ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر … كل ماعدلت واحد يميل الثاني! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2020

وتابع في تغريدة أخرى قائلًا:“يارب، أرحم ضعفي فلا ملجأ منك إلا إليك“، الأمر الذي جعل الكثير من محبي ”أبو ناصر“، ينشرون عبارات تعاطف ودعوات بالشفاء له، إضافة إلى رسائل دعم دوّنها فنانون، ونجوم في عالم الرياضة، وكتّاب، وإعلاميون، ومسؤولون حكوميون، ونخب سعودية.

ولمع نجم ”آل الشيخ“ خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن قاد تغييرات غير مسبوقة في هيئة الرياضة التي تولى رئاستها قبل أن يرأس هيئة الترفيه التي أشرف فيها أيضًا على عدد كبير من الفعاليات الثقافية، والترفيهية، والفنية، في المملكة.