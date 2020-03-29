الفنانة السورية هناء نصور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة السورية هناء نصور اليوم الأحد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وصدمت جمهورها ومتابعيها بكلماتها التي قالت عنها أنها ترددت كثيراً في نشرها والإعلان عنها.

وأوضحت نصور أنها أصيبت بالفيروس خلال تواجدها في البرازيل بدعوة من إحدى صديقاتها برفقة صديقة سورية وأنهما غادرتا مقاطعة ساوباولو قبل بدء الحجر الصحي هناك بيوم بعد انتشار جائحة كورونا. لكن صدمتها كانت بعدما أعملها زوج صديقتها بإصابة زوجته بالمرض فلجأتا إلى أحد المراكز الصحية الذي طلب منها أن تبقى في منزلها.

وكتبت هناء رسالة لجمهورها نقلها الفنان والمخرج السوري عارف الطويل، كشفت فيها تفاصيل إصابتها بالمرض، حيث قالت: ”ترددت في إعلان هذا الخبر لكن شعرت أن واجبي مقدس تجاهكم.. أنا في البرازيل بدعوة من صديقة برازيلية عازفه بيانو شهيرة وهي المسؤولة الأولى عن تعليم البيانو في مقاطعة ساو باولو / كاييرس“.

وأضافت: ”قررنا الانتقال إلى مدينه أخرى، أنا وصديقتي السورية التي عرفتني بها حين بدأ الفيروس، بساو باولو وقبل بدء الحجر بيوم واحد اوصلتنا إلى بارانا /كورتيبا وعادت هي وبعد عشرة أيام يتصل بنا زوجها معلنا إصابتها بالكورونا وانه يجب علينا فحص أنفسنا“.

وأردفت: ”كنا انا وصديقتي قد نزلنا في بيت لوحدنا خشية انا نلتقط الفيروس من احد وبعد أن علمت ان شركات الطيران ألغيت الحجوزات واني سابقى هنا لغاية الشهر السابع تحليت بالصبر وماان استقرت مشاعري حتى جاء الخبر المريب بأن صديقتنا عازفة البيانو مصابه بالكورونا وهي محجوره في بيتها وانها ذهبت للمشفى معتقده ان لديها غريب لان حرارتها لم ترتفع كثيرا“.

وواصلت: ”اتصلنا بالمركز ليتم فحصنا قالو ما الأعراض قلنا.. سعال. بلاطة عالصدر. وهن في جسمنا مغص في الأمعاء، لكن الحراره ليست مرتفعة.. قالوا ابقوا في البيت لا تغادرو لديكم مناعه.. تناولو كذا وكذا تشجعوا صار الأصدقاء يشجعونا وقد هجرنا النوم“.

وأكملت: ”صخره جاسمه على صدري لايمكن النوم وهذيان وتعرق نقوم للتمارين الرياضيه كي يتدفق الدم وندافع عن الجسد الذي يتهالك.. شربنا المته مع الزنجبيل والعسل سيتامول عصير برتقال .. غرغره كل 10 دقائق بماء المغلي مع الخل والملح وأوراق الليمون طبعا بعد تبريده.. معلومه خاصه الكل يعرف اني من المهتمين بالأكل الطبيعي والقمح المتكامل نعجن كل يوم خبزتين قمح كامل ناكل رغما عنا كي نحيا نشجع بعضنا اننا لن نموت هنا“.

واختتمت: ”اكيد سنعود لأهلنا لعملنا وسنحدث الناس ليتفاءلوا بانهم قادرين على تجاوز المحنه دون أي دواء. صدقوني وهن وضيق وبكاء، مرير و تضرع لله بأن يقوي إيماننا نحن الأن باليوم الخامس من ظهور الآلام لكن الحراره 38 والأمور توقفت عن التصاعد.. وانا في فراش الحمى كتبت ونشرت على الفيس بوك وليست عادتي“.

يشار إلى أن هناء نصور هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1994 وبدأت التمثيل في عام 1995.

قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية وكان آخر أعمالها مسلسل ”سلاسل دهب“ في الموسم الدرامي الفائت ، كما شاركت في عام 2018 بمسلسل ”وحدن“.