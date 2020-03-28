وفاة الفنان المصري أحمد عبادة عن عمر ناهز 60 عاما

توفي الفنان والمخرج المصري أحمد عبادة، مساء السبت، عن عمر ناهز 60 عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، في بيان، عن رحيل المخرج عبادة، الذي يعتبر من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية.

وقالت: ”بمزيد من الأسى والحزن فقدت الدراما المصرية الفنان والمخرج أحمد عبادة، بعد صراع طويل مع المرض، ونتمنى من الله أن يتغمده برحمته الواسعة“.

وأحمد عبادة مخرج وممثل، درس في معهد الفنون المسرحية، وعمل مساعد مخرج في أعمال شهيرة منها ”امرأة من زمن الحب“ للفنانة سميرة أحمد، و“جمهورية زفتى“ للفنان أحمد عبدالعزيز، و“سامحوني ماكنش قصدي“ بطولة إلهام شاهين.

وشارك عبادة كممثل في عدة أعمال منها ”أبناء ولكن، وأخويا هايص وأنا لايص، شباب سبايسي، وجوز ماما وبوابة المتولي“.