عبدالله بوشهري يصدم والدته في أول لقاء بعد العزل (فيديو)

كشف الفنان الكويتي ذو الأصول الإيرانية عبدالله بوشهري عن تفاصيل أول لقاء له مع والدته بعد خروجه من الحجر الصحي، بعد مضي قرابة الشهر على عزله، إثر عودته من الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه بسناب شات يظهر فيه أثناء دخوله من باب المنزل وانتظار والدته للسلام عليه واحتضانه بعد فترة غياب.

لكن بوشهري أخبرها بأن تعليمات الأطباء تمنع ذلك وتنصح بمسافة 2 متر لعدم انتقال العدوى، وهو ما أشعر الأم بألم وصدمة قائلة: ”حتى مع أمك“، ليرد عليها ابنها بأنه يخاف عليهم من الفيروس.

وعبر بوشهري عن حزنه بذلك قائلًا في الفيديو: ”كان بودي إني أحتضن أمي وأقبلها أو أقبل يدها، لكن لم يكن ذلك متاحًا خلال الفترة الحالية“.

وقبل يومين أعلن بوشهري خروجه من الحجر الصحي، وظهر برفقة شقيقه محمد وهو في السيارة ذاهبًا إلى منزله.

وكتب عبر ”تويتر“: ”الحمدلله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي.. شكرًا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك.. شكرًا وزارة الداخلية، شكرًا وزارة الصحة، شكرًا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت، شكرًا حق كل اللي سأل عني“.