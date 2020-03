عبدالله بوشهري يصدم والدته في أول لقاء بعد العزل (فيديو)

View this post on Instagram

كشف الفنان الكويتي ذو الأصول الإيرانية عبدالله بوشهري عن تفاصيل أول لقاء له مع والدته بعد خروجه من الحجر الصحي، بعد مضي قرابة الشهر على عزله، إثر عودته من الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا. ونشر بوشهري مقطع فيديو يظهر فيه أثناء دخوله من باب المنزل وانتظار والدته للسلام عليه واحتضانه بعد فترة غياب. لكن بوشهري أخبرها بأن تعليمات الأطباء تمنع ذلك وتنصح بمسافة 2 متر لعدم انتقال العدوى، وهو ما أشعر الأم بألم وصدمة قائلة: ”حتى مع أمك“، ليرد عليها ابنها بأنه يخاف عليهم من الفيروس. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #إيران #عبدالله_بوشهري #مشاهير #مشاهير_الفن #فيروس_كورونا #الحظر_الكامل #فعاليات_الحجر_المنزلي #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #video #trend #news #kuwait #coronavirus