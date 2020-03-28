بسبب كورونا.. جنازة جورج سيدهم ”دون جمهور“

رحل، مساء يوم الجمعة، الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض استمر 20 عامًا غاب خلالها عن الظهور والمناسبات الفنية.

وحول كيفية تشييع جثمان الفنان الراحل في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتخذها مصر بمنع التجمعات، وحظر التجول من السابعة مساء يوميًا، بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19، قال الفنان المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه ”أنهى إجراءات خروج جثمان جورج سيدهم من المستشفى، ووفقًا للتقاليد المتبعة في تشييع الجنازات التي تتم في الكنائس يتم حاليًا تجهيز جنازة له دون تجمعات“.

وناشد أشرف زكي، جميع الفنانين ومحبيه بعدم حضور الجنازة التي ستقام، يوم الأحد المقبل، في الـ12 ظهرًا من كنيسة العذراء في مدينة نصر، وأن يكتفوا بالدعاء له من منازلهم.

وأكد أشرف زكي أنه وجّه أسرته بأن يحضر المقربون منهم فقط وعدم التجمع بعدد كبير على الإطلاق، موضحًا أنه قام بترتيب هذا الأمر مع زوجة الفنان الراحل، كما تواصل مع مسؤولي كنيسة العذارء بأن تقام المراسم كما هي، ولكن بأعداد مخفضة قدر الإمكان.

وبشأن العزاء، قال أشرف زكي إن أسرته تدرس إلغاء العزاء تمامًا، موضحًا أن هذا هو التوجه الأقرب للتنفيذ والاكتفاء بتلقي العزاء هاتفيًا فقط حرصًا من الأسرة على ما تنادي به الدولة، مشيرًا إلى أن زوجته دكتورة ليندا لم تبدِ اعتراضًا حيال إلغاء العزاء.