توم هانكس وزوجته يتعافيان من كورونا ويعودان إلى منزلهما في أمريكا بطائرة خاصة (صور)

تعافى النجم الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون من فيروس كورونا المستجد COVID-19 وذلك بعدما أثبتت النتائج المعملية الأخيرة لهما تعافيهما تمامًا، وهو ما جعلهما يغادران مقر الحجر الصحي الذاتي في أستراليا.

ووفقًا لصحفية ”ديلي ميل“ البريطانية التي التقطت مجموعة من الصور للنجمين اللذين كانا من أوائل المشاهير الذين أعلنوا عن إصابتهما بالفيروس التاجي في 11 آذار/مارس الجاري، وأعلنا خوضهما معركة التعافي، فقد عاد النجمان إلى منزلهما في أمريكا.

وظهر الثنائي في لوس أنجلوس بعد عودتهما إلى المنزل عبر طائرة خاصة، وكان ”هانكس“ يقود سيارته وبجواره زوجته ريتا ويلسون، فيما أشارت الصحيفة إلى أن هانكس سيعمل على فيلمه الجديد عن إلفيس بريسلي ويلعب فيه دور العقيد توم باركر.

وفي وقت سابق صدم ”توم هانكس“ متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإعلان إصابته وزوجته بالعدوى بعدما شعرا بأعراض تشبه الإنفلونزا كآلام الجسم، والقشعريرة، والحمى، فخضعا للفحوصات التي جاءت إيجابية، وقام ”توم“ بنشر صورة تجمعه بزوجته داخل المستشفى في أستراليا.

وبعد مرور 5 أيام فقط من إعلان إصابتهما بكورونا أثناء تواجدهما في أستراليا، غادر الزوجان مستشفى كوينزلاند الذي خضعا فيه للحجر الصحي، وأصبحا قيد العزل المنزلي في أحد العقارات المستأجرة في أستراليا تشجيعًا للعزل الاجتماعي الذي يتم الترويج له في جميع أنحاء العالم في محاولة لاحتواء المرض.