كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني في اشتباك بالأيدي والأرجل على الهواء (فيديو)

اعتاد متابعو برنامج“ خليك مع آل كارداشيان “ التلفزيوني الأمريكي الشهير، على مشاهدة المشادات الكلامية بين نجمة الاستعراض الأمريكية كيم كارداشيان وشقيقتها الكبرى كورتني، فمثل هذه المشادات تسبغ مزيدا من الحيوية على البرنامج الذي وصل الان موسمه الثامن عشر.

لكن الذي حصل بينهما في حلقة ليلة أمس، كما نشرته قناة ”سي أن أن“ أثار الصدمة بوصول المشادة إلى درجة اللكمات والرفس بالأرجل.

بدأ المشهد طبيعيا في حديث كيم وكورتني كارداشيان مع عارضة الأزياء كيلي جينر، وكيف أن الأخيرة ما عادت تحتمل تكرار السفر إلى باريس للمشاركة في العروض.

وكان تعليق كيم كارداشيان أنها لا تسمح لنفسها بالتأفف مهما اشتد ضغط العمل عليها “ حتى لوكنتُ على فراش الموت“ كما قالت.

وأضافت أن هذا طبع عائلي لدى الأسرة.

وعند هذه الملاحظة انقلب الموقف بين الشقيقتين كيم وكورتني، وتحولت جلسة الحوار النسوي المرفّه إلى ساحة ملاكمة.