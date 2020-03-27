روتانا تحذف المسلسل السعودي ”شباب البومب“ من يوتيوب

فاجأت قناة ”روتانا خليجية“ جمهور المسلسل السعوي ”شباب البومب“، بحذف حلقات العمل من على موقع الفيديو الشهير“يوتيوب”.

وكشفت عدة مصادر فنية أن قرار القناة جاء بعد مغادرة نجم المسلسل فيصل العيسى لقناة ”mbc“ منذ أيام.

روتانا خليجية تحذف حلقات مسلسل شباب البومب من اليوتيوب

وذلك بعد مغادرة فيصل العيسى لأحضان الـMBC pic.twitter.com/y4tyStt3mv — هيئة المشاهير (@almobark_) March 27, 2020

وكانت قناة mbc قد خطفت العيسى بطل مسلسل ”شباب البومب“ والذي يبث على شاشة روتانا، حيث استطاعت ضمه لباقة مسلسلات وبرامج mbc الرمضانية، وبدأ الفنان فعليًا تصوير مسلسله الجديد ”مامجي“ حاليًا في جورجيا.

وصدم قرار ”روتانا“ جمهور المسلسل الذين أبدوا انزعاجهم مما حدث لحرصهم على متابعة العمل الفني، وقالت إحدى المغردات:“حلقات شباب البومب حُذفت أشعر بالصدمة“، فيما تساءل آخرون عن السبب وراء ذلك، ودشنوا هاشتاق #حذف_شباب_البومب.

يذكر أن فيصل العيسى أمضى 8 مواسم رمضانية عبر شاشة روتانا، وبعد النجاح الذي حصده من قبل فئة الأطفال تحديدًا ومتابعة مسلسله على مدار العام، رأت mbc التعاقد معه كموسم أول تجريبي ومن ثم قد يتم تمديد العقد لسنوات.

و“شباب البومب“ هو مسلسل تلفزيوني كوميدي عرضه التلفزيون السعودي، وهو من تأليف عبد العزيز الفريحي، وإخراج ماجد الربيعان، واستمر المسلسل لـ7 مواسم حتى الآن تعرض بشكل سنوي خلال شهر رمضان.