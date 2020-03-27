روتانا تحذف المسلسل السعودي ”شباب البومب“ من يوتيوب

فاجأت قناة ”روتانا خليجية“ جمهور المسلسل السعوي ”شباب البومب“، بحذف حلقات العمل من على موقع الفيديو الشهير“يوتيوب”.
وكشفت عدة مصادر فنية أن قرار القناة جاء بعد مغادرة نجم المسلسل فيصل العيسى لقناة ”mbc“ منذ أيام.
روتانا خليجية تحذف حلقات مسلسل شباب البومب من اليوتيوب
وذلك بعد مغادرة فيصل العيسى لأحضان الـMBC pic.twitter.com/y4tyStt3mv
— هيئة المشاهير (@almobark_) March 27, 2020
وكانت قناة mbc قد خطفت العيسى بطل مسلسل ”شباب البومب“ والذي يبث على شاشة روتانا، حيث استطاعت ضمه لباقة مسلسلات وبرامج mbc الرمضانية، وبدأ الفنان فعليًا تصوير مسلسله الجديد ”مامجي“ حاليًا في جورجيا.
وصدم قرار ”روتانا“ جمهور المسلسل الذين أبدوا انزعاجهم مما حدث لحرصهم على متابعة العمل الفني، وقالت إحدى المغردات:“حلقات شباب البومب حُذفت أشعر بالصدمة“، فيما تساءل آخرون عن السبب وراء ذلك، ودشنوا هاشتاق #حذف_شباب_البومب.
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روتانا خليجية تحذف حلقات مسلسل شباب البومب من اليوتيوب وذلك بعد مغادرة فيصل العيسى لأحضان الـMBC @f_o_r_e_v_e_r0000 . الراعي: السلام عليكم بنات انا بنت عمري ٢٣ سنة بالجامعة خواتي ٤ و تزوجو حتى اختي اصغر مني تزوجت انا حلوة وعيوني حلوة بس متينة والكل يعيبني ???? والله يا بنات حتى خواتي بقولو نروح نسويلك عملية تكميم ويجرحوني بكلامهم انا اضحك بس بخاطري اتزوج وابقى جسم مخصر والبس الي ابيه صحباتي كلهم تزوجو صح بتقولون لساتك صغيرة بس جماعتنا عندهم عيب لبنت ماتتزوج يجرحونها بالكلام ???? المهم قررت اتغير واطلع من هذا الكابوس الي انا فيه وقلت بخلي الكل يرجع بكلامه الجارح عن شكلي دورت على أشياء تنحفني ما خليت أعشاب ولا شي ما جربته ليوم وانا ادور لقيت حساب يبيع منتجات تنحيف قريت عنه مرررة عجبني اهم شي انه طبيعي ومرخص طلبت من صاحبة الحساب ماشاء الله ما قصرت معاي وصلني المنتج لباب البيت وتابعت معاي ربي يحفظها ما قصرت والله يا بنات ما تصدقوا نزلت ١٢ كيلو خلال أقل من شهر ???????? مرررة مبسوطة اني تغيرت والكل تفاجئ بجسمي وانا قلت بدلكم على حسابها والكل ان شاء الله بيستفيد ???? هذا حسابها ???????? @f_o_r_e_v_e_r0000 @f_o_r_e_v_e_r0000
يذكر أن فيصل العيسى أمضى 8 مواسم رمضانية عبر شاشة روتانا، وبعد النجاح الذي حصده من قبل فئة الأطفال تحديدًا ومتابعة مسلسله على مدار العام، رأت mbc التعاقد معه كموسم أول تجريبي ومن ثم قد يتم تمديد العقد لسنوات.
و“شباب البومب“ هو مسلسل تلفزيوني كوميدي عرضه التلفزيون السعودي، وهو من تأليف عبد العزيز الفريحي، وإخراج ماجد الربيعان، واستمر المسلسل لـ7 مواسم حتى الآن تعرض بشكل سنوي خلال شهر رمضان.