من هو الفنان الراحل جورج سيدهم؟

توفي الفنان المصري الكوميدي، جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض، وبعد أن أثرى السينما والمسرح المصري بأعماله الخالدة.

مولده

ولد ”جورج أبيس سيدهم“ بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، في 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس العام 1961.

ولد صامتًا

تحدث جورج في عدد من الحوارات عن واقعة ولادته، وذكر أنه ولد صامتًا لا يصرخ كباقي الأطفال، فاعتقدوا أنه قد ولد ميتًا، وتم وضعه تحت الفراش، ثم دخلت إحدى الجارات إلى الغرفة، ولما علمت بالأمر، قامت بشق بصلة، ومررتها تحت أنفه، فما كان منه إلا أن صرخ واستمر في حياته الطبيعية.

بداياته

عرف سيدهم الفن منذ الصغر، حيث كان يقوم بتقليد العديد من الشخصيات، وفي المرحلة الثانوية تفجرت موهبته في التمثيل، حيث أصبح رئيسًا لفرقة التمثيل بالمدرسة، وعرف بين الجمهور بعد ذلك من خلال فقرة صامتة بعنوان ”دش بارد“ في برنامج ”تسالي“ للتلفزيون المصري، وكانت هذه الفقرة بداية عمله في التلفزيون مع الفنان ”الضيف أحمد“ والفنان ”سمير غانم“ لينطلق معهما بعد ذلك في سماء الفن الكوميدي عقب تقديمهم حلقة بعنوان ”الشحاتين حول العالم“.

بداية مشواره الفني

بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بالاشتراك مع ”الضيف أحمد، وسمير غانم“، وقد اكتشفهم المخرج محمد سالم، وقدم الثلاثي فوازير رمضان، وبعض المسرحيات، مثل: ”حواديت“ و“طبيخ الملايكة ”، بالإضافة إلى بعض الأفلام، ومن أبرزها: ”30 يوم في السجن“ و“الزواج على الطريقة الحديثة“.

المسرح

شارك في العديد من الأعمال المسرحية أمام كبار الفنانين، كما قدم عددًا كبيرًا من الأعمال السنيمائية، سواء منفردًا، واشتهر بأدائه الاسكتشات المسرحية، وإجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة.

أهم أعماله

ومن أهم أعمال الفنان جورج سيدهم: ”القاهرة في الليل – آخر شقاوة – أفراح – 30 يوم في السجن، الزواج على الطريقة الحديثة – الليل 77 – الحرامي – نشال رغم أنفه – غرام تلميذة – مدرسة المشاغبين – قاع المدينة – حب على شاطئ ميامي- أحلى أيام العمر- البعض يذهب للمأذون مرتين – الشقة من حق الزوجة – الجراج – المعتوه – عالم عيال عيال – وأضواء المدينة – البحث عن فضيحة ”.

زواجه

ظل عازبًا حتى تخطى سن الخمسين، وتزوج في العام 1991، أي في عمر الثالثة والخمسين، وقبل زواجه، كان يعيش في شقة مطلة على المتحف المصري، وهي الشقة التي أمضى بها طوال سنوات عزوبيته.

مرضه

في العام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام لديه، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن.