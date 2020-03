هند القحطاني تغضب السعوديين بمقطع فيديو جريء

View this post on Instagram

الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني تتسبب في غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جريء عبر حسابها في ”سناب شات“، استعرضت فيه مفاتنها. . وكانت هند القحطاني تروّج في المقطع المتداول لصديرية نسائية بعد أن ارتدتها، إلا أنها كشفت أجزاء فاضحة من صدرها، في الوقت الذي كانت تذكر فيه مميزات الصدرية. . #إرم_نيوز #السعودية #أخبار #منوعات #الرياض #جدة #سعوديات #هند_القحطاني #مشاهير #فاشينيستا #فيديو #سناب_شات #رقص #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #video #ksa #saudiarabia