هند القحطاني تغضب السعوديين بمقطع فيديو جريء

تسببت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، في غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جريء عبر حسابها في ”سناب شات“، استعرضت فيه مفاتنها.

وكانت هند القحطاني تروّج في المقطع المتداول لصديرية نسائية بعد أن ارتدتها، إلا أنها كشفت أجزاء فاضحة من صدرها، في الوقت الذي كانت تذكر فيه مميزات الصدرية.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.

ووصف ناشطون تصرف ”القحطاني“ بـ“الصبياني“، مبررين أن عليها أن تكون أكثر عقلا ونضجا، خاصة وأن لديها أبناء، ما يحملها مسؤولية تجاههم.

وكتب مغرد يُدعى ”محمد“: ”أحب هند لكن لازم تراعي إن ولدها طلع وجهه هالحركات محسوبة عليها! حرام ولدها يتعرض للأذية والسب بسبب تصرفات أمه الصبيانية!“.

احب هند لكن لازم تراعي ان ولدها طلع وجهه هالحركات محسوبه عليها ! حرام ولدها يتعرض للاذيه والسب بسبب تصرفات امه الصبيانية ! — Mohammed ???????? (@LeMohammedN) March 26, 2020

وشددّ مغردون على أن هند القحطاني عليها أن تتوقف عن بث مثل هذه المقاطع، خاصة في الفترة التي يمر فيها العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت مغردة: ”التعليقات: نفسي أعرف إحساس ولدها بعد ما يشوف الفيديو“، وأضاف آخر: ”خلوها توقف محنـه لين تنهي الأزمة مو فاضين“.