 الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يبرر عدم التزامه بمنع التجول (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يبرر عدم التزامه بمنع التجول (فيديو)

الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يبرر عدم التزامه بمنع التجول (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كشف الفنان السعودي خالد عبدالرحمن تفاصيل الفيديو الذي وُثق يوم الإثنين وظهر فيه مع أحد أفراد رجال الأمن، وبرر موقفه من عدم الالتزام بمنع التجول لظروف سفره، فيما ظهر من يدافع عنه ومن يهاجمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الفنان السعودي مَن وصفهم بأصحاب ”البلبلة“، إلى التوقف عن هذا وعدم التهجم على الناس دون معرفة الأسباب.

وقال في فيديو مسجل ”يوم الإثنين غادرت مستشفى الحرس الوطني بعد أخذ دواء الحزام الناري، وذلك قبل العصر مسافرا للقصيم، ثم صليت المغرب في بريدة بعدها استوقفتني نقطة تفتيش للحرس الوطني، واستوضحوا مني لماذا لم ألتزم بمنع التجول، وشرحت لهم من أين قادم والسبب، ثم تجاوبوا مشكورين وهم رجال أمناء وأوفياء لخدمة دينهم ووطنهم“.

واختتم: ”ومن ناحية التصوير أظنه طبيعيا، وأقول لأصحاب ”البلبلة“: ”كفاكم.. بلبلة هؤلاء رجال أمن في أداء الواجب ولا يعنيهم صغير ولا كبير“.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدم مغردون سعوديون اعتذارهم للفنان، عقب توضيحه، فيما طالب آخرون بتعميم قرار حظر التجول على الجميع دون محاباة.

يذكر أن، الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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