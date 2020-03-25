الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يبرر عدم التزامه بمنع التجول (فيديو)

كشف الفنان السعودي خالد عبدالرحمن تفاصيل الفيديو الذي وُثق يوم الإثنين وظهر فيه مع أحد أفراد رجال الأمن، وبرر موقفه من عدم الالتزام بمنع التجول لظروف سفره، فيما ظهر من يدافع عنه ومن يهاجمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الفنان السعودي مَن وصفهم بأصحاب ”البلبلة“، إلى التوقف عن هذا وعدم التهجم على الناس دون معرفة الأسباب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للضروره أحكام ونحن جميعا لانخالف توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين

وسمو ولي عهده حفظهما الله

شكرا لرجال الأمن، كل في ما يخصه

وهذا إيضاح بسيط للجميع

شفانا الله وإياكم وحمانا من كل وباء وسوء واصحاب البلبله هداهم الله

(( كفاكم سوء ظن )) pic.twitter.com/JE8tF890OO — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) March 25, 2020

وقال في فيديو مسجل ”يوم الإثنين غادرت مستشفى الحرس الوطني بعد أخذ دواء الحزام الناري، وذلك قبل العصر مسافرا للقصيم، ثم صليت المغرب في بريدة بعدها استوقفتني نقطة تفتيش للحرس الوطني، واستوضحوا مني لماذا لم ألتزم بمنع التجول، وشرحت لهم من أين قادم والسبب، ثم تجاوبوا مشكورين وهم رجال أمناء وأوفياء لخدمة دينهم ووطنهم“.

واختتم: ”ومن ناحية التصوير أظنه طبيعيا، وأقول لأصحاب ”البلبلة“: ”كفاكم.. بلبلة هؤلاء رجال أمن في أداء الواجب ولا يعنيهم صغير ولا كبير“.

يعني الأمر الملكي مايشمل خالد

عبد الرحمن خابره فنان لا هو قطاع صحي ولا عسكري الله يطول عمر أبو فهد أوامره تمشي حتى على ولي العهد

هو الله يخليه لنا مستثني القطاع الصحي والعسكري إن كان فيه إستثناء

للفنانين فأعتذر عن التغريد

الأفراد فيه نظام جزائات

وجة نظر pic.twitter.com/tCZ5WXpKYy — عبد الرحمن (@nEjrAxAGjMnUK8e) March 25, 2020

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدم مغردون سعوديون اعتذارهم للفنان، عقب توضيحه، فيما طالب آخرون بتعميم قرار حظر التجول على الجميع دون محاباة.

خالد عبدالرحمن مايطبق عليه النظام لأن شوفته علاج عن الكورونا????

بعدين ترى المقطع قبل تسمع او تعرف الكورونا — زمان البعد2020 (@vip15150) March 25, 2020

يذكر أن، الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.