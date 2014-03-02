صور.. الممثلات المرشحات للأوسكار

صور.. الممثلات المرشحات للأوسكار

الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار، الجميع ينتظر النتائج والمنافسة شديدة خاصة بين نجمات هوليوود المرشحات لنيل الجائزة .

المصدر: إرم - (خاص) من وداد الرنامي

سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته السادسة و الثمانون الأحد في مسرح "دولبي" بهوليود" في لوس أنجلس،تقدمه الكوميدية "الين دي جينيريس".

وتشتعل المنافسة على الجائزة في مختلف الفئات ، خاصة بيت ممثلات هوليود المرشحات لجائزة أحسن أول دور نسائي ، والتي يتنافس عليها هذه السنة أسماء قوية مثل "ميريل ستريب " و "كيت بلانشيت" وساندرا بيلوك" ،وتبقى حظوظ هذه الأخيرة كبيرة نظرا لفوز فيلمها الأخير "غرافيتي" ب10 جوائز في مختلف المهرجانات الدولية.

فيما يلي قائمة الخمس مرشحات لجائزة الأوسكار لهذه السنة .

1- "ساندرا بيلوك " عن دورها في فيلم "غرافيتي" الحائز على عدة جوائز.

2- "كايت بلانشيت" عن فيلم "بلوجاسمن" المرشح كذلك لجائزة أحسن سيناريو.

3- النجمة المتألقة دائما رغم تقدمها في السن "ميريل ستريب" والمرشحة لنيل الأوسكار عن فيلمها "اوجست: اوساج كاونتي".

4- "جودي دينيش" عن الفيلم الكوميدي الدرامي "فيلومينا"، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وبريطانيا وأمريكا.

5- "ايمي ادامز" عن فيلم " امريكان هاسل" الحاصل على جائزة رابطة الممثلين بأمريكا.

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