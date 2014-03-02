صور.. الممثلات المرشحات للأوسكار

سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته السادسة و الثمانون الأحد في مسرح "دولبي" بهوليود" في لوس أنجلس،تقدمه الكوميدية "الين دي جينيريس".
وتشتعل المنافسة على الجائزة في مختلف الفئات ، خاصة بيت ممثلات هوليود المرشحات لجائزة أحسن أول دور نسائي ، والتي يتنافس عليها هذه السنة أسماء قوية مثل "ميريل ستريب " و "كيت بلانشيت" وساندرا بيلوك" ،وتبقى حظوظ هذه الأخيرة كبيرة نظرا لفوز فيلمها الأخير "غرافيتي" ب10 جوائز في مختلف المهرجانات الدولية.
فيما يلي قائمة الخمس مرشحات لجائزة الأوسكار لهذه السنة .
1- "ساندرا بيلوك " عن دورها في فيلم "غرافيتي" الحائز على عدة جوائز.
2- "كايت بلانشيت" عن فيلم "بلوجاسمن" المرشح كذلك لجائزة أحسن سيناريو.
3- النجمة المتألقة دائما رغم تقدمها في السن "ميريل ستريب" والمرشحة لنيل الأوسكار عن فيلمها "اوجست: اوساج كاونتي".
4- "جودي دينيش" عن الفيلم الكوميدي الدرامي "فيلومينا"، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وبريطانيا وأمريكا.