هند القحطاني تهاجم سعد لمجرد وتصفه بـ“السادي“ (فيديو)

شنّت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، هجومًا كبيرًا على الفنان المغربي سعد لمجرد، مبديًة رأيها فيه خلال حديث لها مع متابعيها، قائلًة أنها تكرهه للغاية منذ تورطه في قضية اغتصاب مع فتاة فرنسية، واصفًة إياه بالشخص ”السادي“.

وأوضحت هند القحطاني في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وهي تستمع لبعض الأغاني عبر شاشة التلفزيون، وعندما بدأت أغنية ”انت معلم“ للفنان المغربي سعد لمجرد، أقدمت على تغيير الأغنية قائلًة: ”بغيرها الأغنية ما عاد أحب سعد لمجرد بعد السالفة اللي سواها في فرنسا“.

وتابعت هند القحطاني قائلًة: ”خلاص ما عاد أسمعه ومن بعد سالفة الاغتصاب وأنا أكرهه عشان كده شيلت أغنيته“.

واستطردت هند القحطاني قائلًة: ”أي مغتصب مؤذي للآخرين قاذف يحرض على إيذائهم او قتلهم أو اختطاف أبنائهم فهو عدو لدود سواء حرض علي أنا أو على غيره هذا عدو للإنسانية جمعاء“.

وبينّت الناشطة السعودية قائلًة: ”طبعًا هو لو ما تمت إدانته وإثبات الدلائل عليه ما كنت اتكلمت عليه طبعًا المحكمة الفرنسية أدانته وعوقب على الجرم اللي ارتكبه“.

واستطردت ”القحطاني“ قائلًة: ”طبعًا أنا ما اتتبع أخباره بس إنه أحد قال إنه كرر هذا التصرف عدة مرات هذا السادي .. سادي“.

وبشأن طقوسها اليومية في منزلها قالت هند القحطاني، إنها عادًة ما تكون منشغلة في منزلها بالطبع، مضيفًة: ”عندي شغل كتير في البيت وانتوا عارفين لا شغالة ولا غيره طبعًا الولاد يساعدوني ويرتبون غرفهم وملابسهم بس المطبخ والبيت أقوم أنا أرتب، أنا برج الثور ودمي حامي وأريد أن يخلص الشيء سريعًا“.

وعن عدم ارتباطها حتى الآن أو دخولها في قصة حب مع رجل آخر قالت إن كل امرأة تتمنى أن تعيش قصة حب مع رجل شهم متفهم محتوي طيب مسؤول، إلا أنها تخاف من هكذا تجربة حتى لا يشغلها أي إنسان عن أولادها.

واختتمت بالقول: ”يعني الفكرة هادي مرعبتني عشان كده قلبي مقفل مقفل ما قدرت أحب أحد ما أقدر“.