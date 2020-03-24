 شاعر سعودي يعاتب محمد عبده لهذا السبب (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاعر سعودي يعاتب محمد عبده لهذا السبب (فيديو)

شاعر سعودي يعاتب محمد عبده لهذا السبب (فيديو)

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

عاتب الشاعر السعودي المعروف راشد بن جعيثن، المولود في محافظة المزاحمية بالمملكة، مواطنه فنان العرب محمد عبده، بسبب قيامه بأداء أغنية حملت اسمه دون أن ينسبها له.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه الشاعر السعودي  يقول: ”كتير من الأغاني اللي ما حملت اسمي ومنها أغنية (قلبي معاك) وغناها عبدالله الرويشد ولكن يحز في نفسي محمد عبده لأن أغنية (لا تنزعج) غناها قبله بسام الحويل“.

وأضاف الشاعر السعودي قائلا: ”الأغنية تقول كلماتها (لاتنزعج ما ودي أزعجك واشقيك بس اقدر اتحكم بحكمة الفراق خلاني ابعد عنك يالوعتي فيك اصبر إلام الله يحقق مبتلاكي)“.

وأكمل راشد بن جعيثن حديثه عن الأغنية الأخرى قائلا: ”أما أغنية عبدالله الرويشد (قلبي معك) بعد حرفوا فيها“.

وتغنى محمد عبده الذي يطول مشواره مع الغناء السعودي خاصة والخليجي عامة بالعديد من الأغاني وله مشوار حافل يحفظه الجمهور العربي، كما أنه أدى أغنية ”لا تنزعج“ بأداء رائع على العود.

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