كورونا يفتح النار على المشهورة إيناس الحنطي (فيديو)

هاجم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مواطنتهم إيناس الحنطي بعد إعلانها عبر ”سناب شات“ خروجها من منزلها رغم تأكيدها إصابة مربية ابنها الأمريكية بفيروس ”كورونا“.

واتهم ناشطون، الحنطي، بالاستهتار بأرواح الناس واللامبالاة، بخروجها من منزلها بدعوى التأكد من إصابة ابنها بالفيروس من عدمه، رغم أن مسؤولي الصحة قد وعدوا بالقدوم بأنفسهم إلى منزلها لإجراء الفحص، وهو ما تم بالفعل.

كما استنكروا قيام نجمة مواقع التواصل بزيارة مركز إدارة الأزمات، رغم مخالطتها السابقة لمصابة بالفيروس.

اجل #إيناس_الحنطي تغطي من مركز إدارة الأزمات. الله لايوفق ولا يبارك كل مسؤول رضا وشارك وبارك هذا العمل. — عمر الريّس (@Omar_AlRayes) March 23, 2020

ماشاء الله مركز إدارة الأزمات والكوارث قرروا ان يساهموا في صنع الكارثة بدل من الاكتفاء بادارتها..

وجايبين مصابة محتملة عشان تغطي جهودهم بدون أي تدابير وقائية ????‍♀️#ايناس_الحنطي pic.twitter.com/MtziYyuJrO — فــجــر (@fajr_63) March 23, 2020

#ايناس_الحنطي هالمركز وغيره مااتوقع انه بحاجة لهذي الاشكال الغير مباليه ولامسووله عن تصرفاتها…المفروض يكون لهم حسابهم الخاص وناس متخصصين للتغطيه لهم اعلاميا…لانه مشاهير الفلس عبيد المال والشهرة مب كفو تلتفت لهم وقت الازمات والضرورة..ف ارجو الانتباه لاحقا..وشكرا للاصغاء???? pic.twitter.com/o040LSYR6s — هلاله (@hala34797559) March 23, 2020

وأوضحت في بيان نشرته عبر ”سناب شات“ أن ”مربية ومعلمة أطفالها أصيبت بفيروس كورونا بعد وصولها إلى السعودية من بلدها (أمريكا)“، مؤكدة أن ”الصحة“ أثبتت إصابتها وستقوم بعزلها، مضيفة أنها ”خائفة على ابنها ما دفعها لأخذه للمستشفى“.

وتابعت في مقطع فيديو بعد أن تذرعت أن ”عاطفتها كأم هي التي جعلتها تخرج من المنزل، وأنها نسيت إبلاغ المستشفى بأنهم خالطوا مصابة“: ”بعدها بكم ساعة جو اخذوها، وبعد كم ساعة كلمونا وقلو بنجي نفحصكم كلكم، وجو فحصونا كلنا، اني بهذي الساعات ما صبرت لقطت ولدي محمد ورحت المستشفى وقلتهم عليه اعراض وفحصوه، بس لوني صابرة شوي كان جو وفحصونا كلنا وهو معانا، بس قلب الام ما يصبر، وانا ماكنت اعرف متى بالضبط متى يجون، وحتى لما وديته راح عن بالي اقلهم ان نحن مخالطين مصابة، يمكن لو قلت ان نحن كعايلة مخالطين مصابة كانوا كلنا حللونا مادري (..)“.

خلصت من الإختلاط بالناس هي وولدها اللي مشتبه بإصابته وسوت إعلان ونزلت مقطع لإختها تستهبل على تيك توك ???? #إيناس_الحنطي pic.twitter.com/11LRlf0fk4 — بنت أفندينا (@youasa1) March 22, 2020

وعبر هاشتاغ #ايناس_الحنطي في موقع التواصل ”تويتر“ انتقد سعوديون سلوك إيناس الحنطي، حيث استنكر مغرد يدعى ”محمد“: ”دقيقه الحين ولدها مريض وما انتظرت وزارة الصحة وراحت فيه تزاحم الناس بالمستشفى ويسألونها المستشفى وش فيه تقول ما ادري بس انه تعبان ؟!!!! يعني باقي الناس اللي اختلطت فيهم هي وولدها طز فيهم؟؟“.

#ايناس_الحنطي دقيقه الحين ولدها مريض وما انتظرت وزارة الصحة وراحت فيه تزاحم الناس بالمستشفى ويسألونها المستشفى وش فيه تقول ما ادري بس انه تعبان ؟!!!! يعني باقي الناس اللي اختلطت فيهم هي وولدها طز فيهم ؟؟!!! pic.twitter.com/Uzht1Sqr3n — Ma7AmD (@mo799r) March 23, 2020

واتهمها مغرد باللامسؤولية: ”مافيه اي احساس بمسئولية العالم اللي خالطتيهم ومايدرون عنك وبيخالطون اهاليهم استهتار وقوة انانية“.

مافيه اي احساس بمسئولية العالم اللي خالطتيهم ومايدرون عنك وبيخالطون اهاليهم استهتار وقوة انانية #ايناس_الحنطي — gray (@gray_b5) March 23, 2020

كما طالبت مغردة بمحاسبتها: ”المفروض تعاقب لتكون عبره وعظة للغير الموضوع خطير فيه اراوح انا تاثرت في البداية علشان الطفل بس يوم عرفت تصرفها الغير مسؤول صراحه لاحول ولاقوة الا بالله“.

المفروض تعاقب لتكون عبره وعظة للغير الموضوع خطير فيه اراوح انا تاثرت في البداية علشان الطفل بس يوم عرفت تصرفها الغير مسؤول صراحه لاحول ولاقوة الا بالله #إيناس_الحنطي — um hamoudi (@Ikhadijah_ala) March 23, 2020

وقالت ”أسماء“: ”المشاهير بعد فيروس الكورونا انكشفو على حقيقتهم استهتار و غباء غير طبيعي يعاملون البشر كأنهم إعلان“.

بدورها، انتقدت ”ليما“: ”ياناس هذي تستهبل او كيف انت العاملة اللي عندك بالبيت طلعت مصابه يعني احتمال تكون اعدتك ليه تطلعين وتختلطين بالناس حتى لو الاعراض ماطلعت مابتطلع عليك بيوم وليلة نرفزتني قسم بالله“.