زوجه إدريس ألبا تصاب بفيروس كورونا

أكدت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الأمريكي إدريس ألبا إيجابية التحاليل، مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”Covid-19″، وذلك بعد أيام قليلة من تصريح زوجها بإصابته بالفيروس على الرغم من عدم وجود أي أعراض.

وأعلنت سابرينا إصابتها بالفيروس عبر البرنامج الصباحي للمذيعة الأمريكية اوبرا وينفري، وأعربت عن عدم اندهاشها من الأمر، لأنها ظلت بجانب زوجها الذي أصيب بالفيروس، لأنها تريد العناية به وهذا واجبها كزوجة. وقالت إنها كان يمكنها اتخاذ القرار بالعزل الصحي عنه ولكنها فضلت البقاء معه، ولم يغيرا روتينهما المعتاد في التعامل مع بعضهما.

وأكدت سابرينا أنها كزوجها مازالت لا تشعر بأي أعراض كالتي يتوقعها الناس للمصابين بالفيروس التاجي، ولكنها لا تعلم عما سيؤول إليه الوضع في الأسابيع القادمة، وأنهما سيبقيان الجميع على إطلاع.

منذ فترة قصيرة ظهر إدريس ألبا لينكر وجوده في حالة حرجة أو تواجده داخل العناية المركزة، بعد انتشار هذه الشائعات على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن حالته مستقرة وأنه كان يعاني فقط من الصداع وآلام الجسد.

وقال إرديس ألبا بعد يوم واحد من إصابته بالفيروس المستجد، إنه من المرجح أنه التقط العدوى من صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي، حيث التقى بها قبل تشخيصها بالإصابة بالمرض في الرابع من شهر مارس في حدث خيري.