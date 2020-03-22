سمير الجمل: الدراما المصرية تنتظر مرور المحنة لبدء إنتاج أعمال عن ”كورونا“

قال الناقد الفني المصري سمير الجمل إن ”كورونا“ حدث عالمي ولا يمكن تجاهله في الأعمال الفنية المصرية ويمكن تناوله في ”مسلسل“ اجتماعي كما حدث في ”الوتد“ الذي تناول وباء الكوليرا وقامت ببطولته النجمة هدى سلطان.

وأضاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن أعمال الدراما تنتظر مرور المحنة التي يعيشها العالم للبدء في إنتاج عمل يتناول ”كورونا“ لاسيما بعد أن طال الأرض المصرية، داعيا الكتاب والمنتجين والمخرجين إلى تبني مثل هذه الأعمال للتوعية وإبراز دور الدولة والأفراد في مواجهته.

على الجانب الآخر، دعت نقابة الفنانين في لبنان إلى التوقف عن تصوير المسلسلات الخاصة بموسم رمضان الذي يبدأ الشهر المقبل بعد حالة الذعر التي سيطرت على مواقع التصوير اللبنانية مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وكان أشرف زكي، نقيب الفنانين المصريين، قد أكد أن أغلب الأعمال على وشك الانتهاء من تصويرها كاملة إذ يتبقى من 10 إلى 15 يوم تصوير.

وذكر أنه لا يوجد عمل درامي في رمضان المقبل يتناول وباء كورونا، وذلك بسبب ضيق الوقت، وقال إن انتشار وباء كورونا في العالم هو ابتلاء وإنذار من الله سبحانه وتعالى.

وسادت حالة من الترقب في الأوساط الفنية المصرية بشأن استكمال الأعمال الفنية الدرامية المخصصة لشهر رمضان المقبل في ظل انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وفرضت المهن التمثيلية، في وقت سابق، بعض الإجراءات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا منها تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، بالإضافة إلى عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع.