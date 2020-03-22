فوز الفهد تروج لجهاز يكشف الإصابة بكورونا.. وإجراء قانوني بانتظارها (فيديو)

أثارت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ترويجها لجهاز قالت عنه إنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid – 19، الأمر الذي فتح نار الانتقادات ضدها.

ونشرت فوز الفهد، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، قالت فيه إن هناك هناك جهاز مثل الذي يقاس به نسبة السكر لمرضى السكري مبينًة أنه يستخدم لمرة واحدة في المنزل ويوضح إذا ما كان الشخص الذي يستخدمه مصابًا بفيروس كورونا المستجد أم لا.

وأوضحت قائلًة أن هذا الجهاز يبين نتيجة الفحص بنسبة تفوق الـ 95%، مردفًة: ”لازم تروحون تشيكون لو حسيتوا إن في أي شيء“، مضيفًة أنها بسبب الوسواس الزائد ظلت تبحث عن هذا الجهاز حتى حصلت عليه وإجراء الفحص لمعرفة إذا ما كان لديها كورونا أم لا.

وتابعت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، قائلًة: ”أي حدا يقدر يحصله أعتقد راح يوفرونه بكثرة الفترة الجاية بجد حلو يكون عندكم بالبيت تشيكون عشان ما توسوسون“.

وعن طريقة استخدامه قالت فوز الفهد إنه يتم من خلال الإبرة التي توضع في الإصبع من خلال جهاز قياس السكر من خلال نقطة دم صغيرة ويأتي معه محلول توضع قطرة منه على الدائرة الكبيرة بالجهاز ويتم الانتظار 15 دقيقة وإذا ظهر خطًا واحدًا بعد مرور هذه الدقائق تكون النتيجة سلبية وفي حال ظهور خطين تكون النتيجة إيجابية.

#فوز_الفهد غداً باذن الله بيوصلج الرد الكافي والوافي على مقطع اعلانج عن جهاز فحص #كورونا الغير معتمد بوزارة الصحة ولنا وقفة ضدج..

من بداية الازمة واحنا نوعي ونحارب هذا المرض وحظرتج ياية تسوين اعلان حق جهاز غير معتمد يصير خير..#Covid_19 pic.twitter.com/NrM7zsjM0c — المحامي بشار النصار (@AlnassarLawyer) March 21, 2020

من جانبه أعاد مواطنها المحامي بشار النصار نشر مقطع الفيديو وتوعدها أن يقوم خلال الساعات المقبلة باتخاذ إجراء قانوني ضدها كون هذا الجهاز لم تصرح به وزارة الصحة حتى الآن وغير معتمد رسميًا لافتًا إلى أن الوعي يتم منذ بداية الأزمة وهي بكل سهولة تقوم بإعلان عن جهاز غير مصرح به.

وقال بشار النصار قائلًا: ”فوز الفهد، غدًا بإذن الله بيوصلج الرد الكافي والوافي على مقطع إعلانج عن جهاز فحص كورونا الغير معتمد بوزارة الصحة ولنا وقفة ضدج“.

وأضاف قائلًا: ”من بداية الأزمة واحنا نوعي ونحارب هذا المرض وحظرتج ياية تسوين اعلان حق جهاز غير معتمد يصير خير #Covid_19“.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض فالبعض اتهمها باستغلال الناس حتى في وقت الأزمات والأمراض، فيما تحدث البعض الآخر عن توعيتها للجمهور منذ بداية الأزمة، وهناك فريق أشاد بالمحامي وتصديه لمثل هذه الأمور.

يُذكر أن فوز الفهد دخلت عش الزوجية قبل أيام وسط حفل زفاف ضخم على الثري رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف، وجاء وسط ظروف استثنائية تمر بها دول دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.