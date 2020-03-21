غدير السبتي تثير الشكوك حول إصابة ابنتها بفيروس كورونا (صورة)

أثارت الفنانة الكويتية غدير السبتي، اليوم السبت، شكوك متابعيها بشأن إصابة ابنتها بفيروس كورونا، بعدما دعت لها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، بمقاومة الفيروس.

وكتبت السبتي عبر صفحتها: ”فديت قلبك إنتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها“.

وبينما لم تشر الفنانة مباشرة إلى أن ابنتها مصابة بكورونا، فسر متابعون التغريدة على أن نجلتها في فترة حجر صحي يمتد لـ14 يوما.

وتفاعلت الفنانة الكويتية مع ردود فعل المتابعين الذين تمنوا الشفاء لابنتها، مفسرين رسالة السبتي التي قالت فيها “ ترجعين بالسلامة حق حضني“، أنها في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا هي فترة حضانة المرض.

وأعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، في وقت سابق السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.