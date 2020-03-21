الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل تكشف نتيجة فحصها لفيروس ”كورونا“

كشفت الفاشنيستا الكويتية، نهى نبيل، نتيجة الفحص الخاص بها للكشف عن فيروس ”كورونا“، مؤكدةً أن النتيجة سلبية، وذلك عقب أيام من الإعلان عن وضعها في الحجر الصحي لمخالفتها قواعد الحجر المنزلي.

وقالت الفاشنيستا نبيل التي تحظى بمتابعة 366 ألف متابع، إنها تلقت اليوم السبت اتصالاً لإخبارها بنتيجة فحصها وهي سلبية، مقدمة الشكر لكل من سأل عنها ومشيِدةً بجهود وزارة الصحة التي تبذلها في الوقت الراهن نظراً للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

وكانت الجهات الأمنية بالتعاون مع الجهات الصحية فرضت قبل يومين الحجر الصحي المؤسسي على الفاشنيستا بعد مخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها، وعدم التزامها بضوابط الحجر وخروجها من المنزل وتبرعها بالدم، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وعلَقت الفاشنيستا نبيل قبل يومين على ما أُثير عن كسرها لقواعد الحجر المنزلي ”بأنها عادت من سويسرا في 4 من الشهر الجاري، ولم تكن حينها سويسرا من ضمن الدول المشمولة بالحجر الصحي أو المنزلي، إلا أنها التزمت تلقائياً بالحجر المنزلي“.

وأوضحت أنها توجهت في 17 من الشهر الجاري إلى بنك الدم وقد تم فحص حرارتها والتأكد من خلوها من أي أعراض قبل التبرع، مشيرةً إلى أنها لم تُبلغ بأنها تحت الحجر المنزلي بعد عودتها من السفر.