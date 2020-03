وفاة أيقونة الموسيقى الريفية الأمريكية كيني روجرز

توفي المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي وأيقونة الموسيقى الريفية، كيني روجرز، عن عمر يناهز 81 عاما.

وقالت صحيفة فوكس نيوز الأمريكية إن أسرة المغني الراحل أعلنت ببالغ الحزن والأسى وفاته من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“، وذكرت أنه فارق الحياة لأسباب طبيعية ووسط رعاية عائلته مساء أمس الجمعة.

وأكدت عائلته أنه بسبب انتشار وباء كورونا المستجد COVID-19 فإن الجنازة ستقتصر على عدد صغير وسيتم إقامة تأبين في وقت لاحق.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT

