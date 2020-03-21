وفاة أيقونة الموسيقى الريفية الأمريكية كيني روجرز

توفي المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي وأيقونة الموسيقى الريفية، كيني روجرز، عن عمر يناهز 81 عاما.

وقالت صحيفة فوكس نيوز الأمريكية إن أسرة المغني الراحل أعلنت ببالغ الحزن والأسى وفاته من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“، وذكرت أنه فارق الحياة لأسباب طبيعية ووسط رعاية عائلته مساء أمس الجمعة.

وأكدت عائلته أنه بسبب انتشار وباء كورونا المستجد COVID-19 فإن الجنازة ستقتصر على عدد صغير وسيتم إقامة تأبين في وقت لاحق.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT — Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020

ولد روجرز في آب/أغسطس عام 1938 بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية لأسرة فقيرة، وكان ترتيبه الرابع من بين ثمانية أطفال لأم ممرضة ووالد يعمل بالنجارة.

ويعتبر روجرز أيقونة للموسيقى الريفية، وحصد خلال مشواره الفني الطويل ثلاث جوائز غرامي وست جوائز CMA وكان مسيطرا على موسيقى البوب في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وأعلن روجرز عام 2015 عن جولة وداع قبل ان يتقاعد للأبد، واستمرت جولته حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 ، وبعد ذلك أعرب عن سعادته بكم التشجيع والمساندة الذي لاقاه من محبيه ومتابعيه، وعن سعادته التي كان يشعر بها طوال مسيرته الفنية الحافلة.

وأثناء جولته في ناشفيل في 25 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017 انضم إليه عدة نجوم في ساحة بريدجستون من أجل دعمه عاطفيا ومعنويا، وكان من بين هؤلاء النجوم دوللي بارتون، ليونيل ريتشي، دون هينلي، كريس كريستوفرسون، أليسون كراوس، كريس ستابلتون، ليتل بيغ تاون، ريبا ماكنتاير، فلامينغ ليبس، وفرقة الجود وهم نعومي ووينونا جود.

ومن أشهر أعمال روجرز الفنية أغنية The Gambler التي تمت إضافتها للسجل الوطني في عام 1978، ومن أغانيه التي لاقت شهرة كبيرة خاصة في العالم العربي أغنية Lady، ولروجرز 8 ألبومات فنية فقط طوال حياته وحصل على لقب أفضل مغنٍ في أواخر الثمانينيات.

تزوج روجرز خمس مرات، أول مرة وهو في سن الـ39 من الممثلة الأمريكية ماريان جوردون، لكنهما انفصلا بعد زواج دام 16 عاما، وأحدث هذا الانفصال صدى واسعا في عالم هوليوود حيث حصلت زوجته على مبلغ 60 مليون دولار كتسوية للطلاق.