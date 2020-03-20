”كورونا“ يصل بوليوود.. إصابة المطربة الهندية كانيكا كابور بالفيروس

ذكر موقع ”india today“، اليوم الجمعة، أن المطربة الهندية كانيكا كابور، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أثبتت نتائج الاختبارات أنها تحمل الفيروس، وتم إدخالها إلى مستشفى جامعة الملك جورج الطبية في لكناو.

وكانت المغنية البالغة من العمر 41 عامًا قد قضت في لندن بعض الوقت وعادت إلى لكناو، الأسبوع الماضي، وامتنعت عن إبلاغ السلطات بتاريخ سفرها.

وعند وصولها إلى لكناو، كانت كانيكا قد حضرت أيضًا حفلة في فندق بلكناو، وقد استضاف هذه الحفلة كبير المصممين عادل أحمد، والذي قام بتصميم الديكورات الداخلية لمنزل السياسية ”فاسوندهارا راجي“ في دلهي، وكانت راجي أيضًا جزءًا من العشاء الذي استضافه عادل، وكذلك ابنها دوشيانت.

وقال والد كانيكا راجيف كابور: ”6 من عائلتنا سيخضعون للاختبار اليوم في الرابعة مساءً، وحضرت كانيكا 3 حفلات بعد وصولها.. واتصلت بحوالي 350-400 شخص في 3 أطراف، وإلى جانب كانيكا، نحن أيضًا في عزلة“.

ونفى راجيف كابور الأنباء عن تهرب كانيكا من سلطات المطارات، وبدلًا من ذلك، قال إنها أجرت الاختبار في المطار ولم يتم الإبلاغ عن ”شيء“ في ذلك الوقت.