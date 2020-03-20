هل أصيبت هيفاء وهبي بفيروس كورونا؟

أبدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، غضبها من كثرة الأقاويل التي تُثار بشأن إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد COVID-19، حيث نشرت إحدى هذه الأخبار عبر حسابها على ”تويتر“، ملمحًة إلى أن والدتها وشقيقتها سيفزعان بسبب هذا الخبر.

وغردت هيفاء وهبي بشكل ساخر على الخبر المتداول خاصًة بعدما أورد أنها تتواجد في أحد مستشفيات مصر والذي يمتلكه أحد الأثرياء، مطالبًة باسم المستشفى كي تذهب لزيارة نفسها.

وقالت هيفاء وهبي: ”ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب“.

وتابعت هيفاء وهبي قائلًة: ”بركي امها بتروح فيا وبركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا“.

ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا pic.twitter.com/v5ygJXyRIq — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 20, 2020

وتضامن العديد من متابعي هيفاء وهبي عبر موقع ”تويتر“، مطالبين بتحري الدقة في نقل الأخبار، كما تهكم البعض على الأخبار المنتشرة متمنين أن تنعم هيفاء وهبي بالصحة والعافية.

وحتى الآن، تم تسجيل أكثر من 10000 حالة وفاة، في جميع أنحاء العالم؛ جراء تفشي المرض، في حين تم تأكيد مئات آلاف الإصابات، فيما يسعى الباحثون في جميع أنحاء العالم بشدة لإيجاد علاج، وسط مخاوف من إصابة آلاف المرضى الآخرين بهذا المرض الذي يهدد الحياة.