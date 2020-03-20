”السفاح“ و“عبداللطيف“ يعتذران عن مقاطع ”الديتول“ ويوضحان حقيقته (فيديو)

ظهر كل من نجمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ”السفاح“ و“عبداللطيف“ في مقطعي فيديو، يقدمان من خلالهما اعتذارهما عما بدر منهما في مقاطع شرب ”الديتول“.

وأوضح ”عبداللطيف“ بعد اعتذاره عن المقطع المتداول، أن ما شربه كان مجرد ”عصير تفاح“، وقام بتصوير الفيديو بغرض المزاح.

بدوره، اعتذر مواطنه ”السفاح“ مؤكدا أيضا أن ما شربه كان مجرد ”شاي“، وكان غرضه المزاح، ولم يتعمد إلحاق الأذى بمتابعيه خاصة من الصغار، والذين قد يقومون بتقليده.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت في وقت سابق القبض على نجمي مواقع التواصل، بعد مطالبات من قبل ناشطين بمحاسبتهم عن المقاطع التي قاما بنشرها، وهما يدعيان شرب ”الديتول“، ما قد يشكل خطورة على متابعيهم من المراهقين والأطفال، الذين قد يقومون بتقليدهما.