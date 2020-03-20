تأجيل حفل جوائز ”إيمي“ بسبب ”كورونا“

قررت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، تأجيل حفل جوائز ”إيمي“ السنوي الـ 47، والذي كان من المقرر إجراؤه، في يونيو/حزيران المقبل.

وقال تيري أو ريلي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية في بيان: ”نظرا لمخاوفنا بشأن جائحة فيروس COVID-19، قررنا عدم تنظيم حفل توزيع جوائز إيمي السنوي السابع والأربعين في باسادينا، في يونيو المقبل“.

وتابع: ”نظرا لأنه في الوقت الحالي هناك تغير في تدفق المعلومات على أساس يومي، كل ساعة تقريبا، سيكون من غير المسؤول المضي قدما في احتفالنا السنوي في هذا الوقت“.

يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من قرار المؤسسة تأجيل كل من جوائز إيمي للتكنولوجيا والهندسة السنوية (في مؤتمر NAB في لاس فيغاس) وجوائز إيمي الرياضية (في Jazz at Lincoln Center في مدينة نيويورك)؛ بسبب مخاوف تتعلق بالفيروس.

ونظرا للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الفيروس أصبح أكثر انتشارا، وسيظل مصدر قلق لعدة أشهر، أخبر آدم شارب، الرئيس والمدير التنفيذي للأكاديمية مجلة Variety، أنه ”لم يكن يبدو مسؤولا عن الالتزام بحدث لمدة ثلاث ليال يحضره 1000 شخص في الليلة، في يونيو“.

وقال شارب في بيان: ”كانت هذه قرارات صعبة للغاية، ولكن في نهاية المطاف، يجب أن تظل صحة وسلامة الحاضرين في الحدث وموظفينا مصدر قلقنا الأساسي، نحن نراقب عن كثب توجيهات السلطات الصحية العامة“.

وقال برنت ستانتون، المدير التنفيذي لجوائز Emmy Awards: ”نتطلع إلى الإعلان عن مرشحينا الموهوبين، في وقت لاحق من هذا الربيع، ونحن نعمل على بعض الأفكار البديلة المثيرة للاهتمام حول أفضل طريقة للتعرف على المكرمين، في وقت لاحق من هذا العام، وسنشارك المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة“.

وكان من المقرر أن تقام جوائز إيمي 47 في الفترة من 12 إلى 14 يونيو في مركز باسادينا للمؤتمرات.