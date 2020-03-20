”مريضة شهرة“ و“يتتبع العورات“.. تلاسن حاد بين أبوطلال الحمراني والفاشينيستا نهى نبيل

وجّه الصحفي الكويتي المختص بالقضايا الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، اتهاما لمواطنته الفاشينيستا نهى نبيل، بأنها هددّت أرواح العديد من المواطنين بسبب كسرها للحجر المنزلي وذهابها وشقيقتها إلى بنك الدم للتبرع، رغم أنها كانت عائدة من فرنسا ووضعت 14 يوما على سبيل الحجر الصحي.

وأطلق ”الحمراني“ تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أكد فيها أن الإعلام الأمني ووزارة الصحة الكويتية يبحثون عنها؛ لإجبارها على الخضوع للحجر المؤسسي، مؤكدا أنه سيتم توجيه اتهام لها بخرق القوانين.

وعبر حسابه في موقع ”تويتر“ ألمح أبو طلال الحمراني إلى الفاشينيستا نهى، بقوله: ”اليوم وزارة الصحة الكويتية قالبه الدنيا على فاشينيستا، تم توقيعها على الحجر المنزلي والصدمة إنها ظهرت بتجمع للتبرع في بنك الدم، ولم يعرف إذا كانت مصابة بالكورونا أم لا ونقلت العدوى، وخصوصًا كانت تبي تتبرع بالدم. رجل يصفع الوجه، نقلوها هي واختها للحجر المؤسسي وسيتم لها توجيه تهمة كسر القوانين!!“.

اليوم وزارة الصحة الكويتية قالبه الدنيا على فاشينيستا، تم توقيعها على الحجر المنزلي والصدمة إنها ظهرت بتجمع للتبرع في بنك الدم، ولم يعرف إذا كانت مصابة بالكورونا ام لا ونقلت العدوة وخصوصا كانت تبي تتبرع بالدم ????‍♂️

نقلوها هي واختها للحجر المؤسسي وسيتم توجيه لها تهمة كسر القوانين!! — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 19, 2020

ولم تلبث نهى نبيل أن ردت على الصحفي الكويتي: ”سشمها الفاشينيستا يابوطلال؟ لأن وحدة بس اللي راحت بنك الدم مع أختها وما عليها حجر صحي“، فرد عليها بالقول: ”ج- وحدة مريضة شهرة!! بنسويلها هاشتاق #مريضه_شهره“.

وتصاعدت وتيرة الأزمة بينهما، بعد أن ردّت نهى نبيل بالقول: ”هي مريضه شهره وإلا اللي عايش على لحم الغير وتتبع عوراتهم؟“، فردّ قائلًا: ”قصدك اللي ينشرون عوراتهم موافق #مريضه_شهره“.

وقالت نهى نبيل في رد آخر: ”انزين ليش رتويت؟ يعني المشاهير يكلموني و حركات و كذا؟ أفا.. توقعتك شبعان شهرة يلا رتويت ثاني لاهنت قلب أحمر و نصيحة تحرى الدقة قبل نقل الخبر، احترامًا لمتابعينك ياخوي، يستاهلون منك المصداقية“، فيما ردّ أبو طلال الحمراني قائلًا: ”انصحي #مريضه_شهره اللي هددت أرواح الناس علشان تصور وخل تكون عندها ضمير ومصداقية إنها بالحجر المؤسسي“.

انصحي #مريضه_شهره اللي هددت أرواح الناس علشان تصور وخل تكون عندها ضمير ومصداقية إنها بالحجر المؤسسي https://t.co/j9piVPF0Ia — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 19, 2020

وأضافت نهى نبيل قائلة: ”انزين اشرايك تروح انت تتبرع بدمك الآمن و تفزع بدل لا تخليني أنا البنت أروح أعرض حياة الناس للخطر، وإلا شغلك بس تأكل من لحم الناس؟“، فقال ”الحمراني“: ”ترى أشغلتينا لاطيحين الميانة!! ردي على الإعلام الأمني ماني فاضي لج #مريضه_شهره“.

ترى أشغلتينا لاطيحين الميانه!! ردي على الإعلام الأمني ماني فاضي لج#مريضه_شهره https://t.co/ZRPCESwLJA — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 19, 2020

وأكدت نهى نبيل أنها لم تتلق اتصالًا من الإعلام الأمني، فقالت: ”محد كلمني من الإعلام الأمني والله قلب أحمر بالعكس كلنا فدا هالديرة، أنا التزمت و سويت الفحص و إن شاء الله أطمنك، بس أبيك توعدني تغير بوستر الألبوم اللي حاطه صوره بروفايل، أدليك على مصور شاطر؟“.

ونشر أبو طلال الحمراني مقطع فيديو للفاشينيستا، وهي تقول إنها خضعت لفحص كورونا وتنتظر النتائج خلال 48 ساعة، وعلقّ بالقول: ”حتى أنا مستغرب ليش درجة حرارتك 36 رجل يصفع الوجه، المهم بحكم إنج مشهورة إجراءات الفحص خلال 48 ساعة بس، لكن الناس عادية المساكين اللي محد يعرفهم عادي يقعدون بالحجز المؤسسي 14 يوما، ومنا إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، صج هالكلام؟“

حتى أنا مستغرب ليش درجة حرارتك 36 ????‍♂️ المهم بحكم إنج مشهورة إجراءات الفحص خلال 48 ساعة بس، لكن الناس عادية المساكين اللي محد يعرفهم عادي يقعدون بالحجز المؤسسي 14 يوم، ومنا إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، صج هالكلام؟ @Drbaselalsabah pic.twitter.com/XZfEukUPP1 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 19, 2020

يُذكر أن نهى نبيل قالت: إنها عادت إلى الكويت قادمة من فرنسا مرورًا بجنيف، ولم يتم إبلاغها بأنها تحت الحجر فور عودتها إلى بلادها، مؤكدة أنه إزاء السفريات وقدومها من بلد أجنبي تم إبلاغها بضرورة خضوعها لإجراء فحص ”كورونا“ كإجراء احترازي فقط.