علاج كورونا بالرقص.. الفنانة نرمين صفر تتحدى الفيروس (فيديو)

بينما عزف أغلب الفنانين العرب عن الظهور للجمهور، واكتفوا بمتابعة يوميات فيروس كورونا الكئيبة، اختارت الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر، أن تقدم وصلات رقص في بث مباشر للترفيه عن متابعيها.

وتقول ”نرمين صفر“ خلال لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ إن هدفها من نشر تلك الفيديوهات إدخال الفرحة على قلوب التونسيين ومتابعيها عمومًا وإخراجهم من حالة الخوف واليأس، مضيفة:“أتمنى أن يعبّر كل منا بطريقته، بالفن أو الكتابة، وأنا اخترت التعبير بالفن“.

وفي انتظار وجود دواء مضاد لفيروس كورونا غير الإجراءات الوقائية من غسل لليدين، وارتداء الكمامة، تقول نرمين إنها تقدم ”دواء نفسيًا هو الرقص“، وهي سعيدة لما تراه من تفاعل الناس ومتابعتهم الفيديوهات التي تبث عبر البث المباشر على موقع فيسبوك، وترى أن ذلك يعطي الأمل للناس بأن الغد أفضل، ”فالعلاج النفسي مهم في هذا الوقت“ بحسب تعبيرها.

وتابعت الفنانة الاستعراضية قولها:“يجب أن نكون متفائلين، وأن تكون نفسيتنا مرتاحة، وأن نعتقد أن القادم أفضل، وبذلك يمكن أن نتحدى المرض…. فالأعمار بيد الله“.

وبخصوص مشاريعها الفنية المستقبلية، قالت ”نرمين صفر“ إن لديها أغنيتين، إحداهما موجهة للرجل، وتتحدث عن المرأة المتحررة والمتسلطة، والثانية عن الحب والعشق، وواحدة من الأغنيتين ستصور فيديو كليب.

وعن سبب اختيارها هذا اللون من الفن (الاستعراضي) قالت نرمين صفر:“لا يوجد فن جدّي وآخر غير جدّي، بل هو خيار، وأنا اخترت الفن الاستعراضي، وأشتغل عليه بجدية، وأجد أن الرقص والأغاني الخفيفة تتماشى مع صوتي وشكلي“ بحسب قولها.

واعتبرت ”نرمين صفر“ أن ممارستها للمسرح لمدة 3 سنوات سابقًا ساعدها على الحضور الحركي (المسرحي) اليوم، وأكدت أنها تحلم بالانتشار العربي، معتبرة أن ذلك يمر عبر النجاح في تونس.