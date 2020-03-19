ظهور جديد للسعودي ”اندريه العملاق“ ورسالة قوية لجمهوره (فيديو)

ظهر نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل المصيبيح، والمعروف إعلاميا بـ“اندريه العملاق“، عبر مقطع فيديو بثه الناشط نايف الجعويني، وذلك بعد غياب طويل إثر حادث سير مروع تعرض له.

ووثق نايف من خلال المقطع، الذي نشره عبر حساباته في مواقع التواصل، تحسن صحة مشعل بشكل كبير، والذي بدا متحمسا بدوره، ومؤكدا عودته قريبا لجمهوره، رغم ظهوره مقعدا في الفيديو: ”أنا أخوكم بالله مشعل المصيبيح اللي هو اندريه العملاق (..) إن شاء الله راجع بقوة“.

وقال نايف في بداية المقطع، إن اندريه العملاق تواصل معه قبل نحو 10 أيام، لأجل هذا اللقاء، ولرغبته بطمأنة متابعيه.

وكان اندريه العملاق تعرض لحادث مروري في 2018، دخل على إثره في غيبوبة طويلة، كما أثر الحادث على ذاكرته، وذلك وفق ما ذكره أخوه بدر آنذاك.

ويتابع اندريه العملاق مئات الآلاف من السعوديين، ومنذ تعرضه لحادث سير وهم يتابعون وضعه الصحي ويسعون للاطمئنان عليه، إذ أعربوا عن سعادتهم بظهور اندريه العملاق بصحة جيدة، ووعده بالعودة مجددا قريبا.