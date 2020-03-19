إصابة إنديرا فارما بطلة ”Game of Thrones“ بكورونا

أُصيبت الممثلة الإنجليزية العالمية إنديرا فارما بطلة ”Game of Thrones“ ”صراع العروش“، بالفيروس التاجي ”كورونا“ المستجد (COVID19)، وذلك بعد أن ثبتت إيجابية العينة التي تم فحصها.

وحسب موقع justjared فإن إنديرا فارما البالغة من العمر 46 عاما والتي لعبت دور Ellaria Sand في ”Game of Thrones“ مريضة بالفيروس التاجي.

وأشار الموقع إلى أن إنديرا فارما قالت في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“: ”أنا في السرير الآن وهذا ليس لطيفا، حافظ على سلامتك وصحتك وكن لطيفا مع زملائك“.

وبيّن الموقع أن إنديرا كانت تؤدي في The Seagull في مسرح Playhouse في ويست إند في لندن إلى جانب زميلتها GoT Emilia Clarke وتم إغلاق المسرحية في الوقت الحالي إلى جانب جميع الإنتاجات الأخرى.

وتأتي إصابة إنديرا فارما بعدما أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو نجم Game of Thrones أيضا، والذي لعب دور البطولة في المسلسل عن إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد (COVID19).