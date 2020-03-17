أول تعليق من فوز الفهد بعد زواجها من عبداللطيف الصراف

وجهت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد رسالة إلى زوجها رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، الذي يعد ابن عائلة كويتية ثرية، فهو حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف، معربًة عن سعادتها بشكل كبير لا تستطيع تخيله.

ونشرت فوز الفهد صورة من حفل الزفاف جمعتها بزوجها رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، وذلك عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ قالت معلقًة: ”17 مارس 2020 اليوم الذي جعلتني فيه أسعد امرأة في العالم“.

وتفاعل العديد من النجوم والفاشنيستات مع منشور فوز الفهد معربين عن سعادتهم بحفل زفافها وشاركون فرحتها بكلمات التهاني والتبريكات، فقالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود: ”حبيبتي وصديقتي وأختي ودنيتي أموت عليج الله يوفقج ويباركلج ويارب يرزقج الذرية الصالحة يا عشقي“.

وتابعت دانا الطويرش قائلًة: ”اللهم اني استودعتك قلب صديقتي وسعادتها وحياتها الجديده فاملأها بالخير والسعاده والرضا يـارب العالمين“، وقالت الإعلامية السعودية روزانا اليامي: ”الله يسعدك ويجعلها زواجة الدهر“.

أما الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين فقالت: ”ألف مبروك“، فيما قالت أمل العوضي: ”ألف مبرووووك حبيبتي فوز الله يسعدج ويهنيج“.

يُذكر أن فوز الفهد دخلت عش الزوجية وسط حفل زفاف ضخم على الثري رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف، الثلاثاء وجاء وسط ظروف استثنائية تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.