هدية عبد اللطيف الصراف لزوجته فوز الفهد (صور)

فور إعلان زواج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، انبرى متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي تداول تقديرات يقولون إنها ثمن شبكة العروس (هدية من العريس لعروسته).

وسرعان ما التقط المغردون صور ”الهدية“ التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة، وبدؤوا عملية بحث عن أسعار المجهورات، التي قالوا إنها تتخطى 681 ألف دولار أمريكي.

وبينما اكتفت الفاشينيستا الكويتية بنشر مقاطع لا تظهر سوى يده خلال مراسم إعلان الزفاف، كشف متابعون أن زوجها هو رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

شبكة #فوز_الفهد القلادة الطويلة بمليون درهم!

القلادة القصيرة ٦٠٠ الف

الاساورة ٩٠٠ الف

الساعة ب١٥٠ الف درهم

الخاتم ٦٠ الف درهم

المجموع ثلاثة ملايين درهم اماراتي!!! ???????? pic.twitter.com/8gbPMjsIgH — لطيفة البلوشي (@LatifaAlBuloshi) March 17, 2020

ولم تعلن ”فوز“ أي تفاصيل رسمية عن زواجها، لكن متابعيها الكثيرين، تكفلوا بمهمة البحث عن التفاصيل، التي تبقى حتى الآن مجرد تكهنات، فالقيمة الباهظة للهدية، وفق تقديراتهم، سيطرت على تعليقات المتابعين، الذين تمنوا لها حياة سعيدة.

شبكة #فوز_الفهد بمليون ونص .. ماشاء الله تبارك الله الله يبارك لها ويهنيها .. اتذكر رحت ببيع عقد عندي طول عمري احسبه ذهب طلع مطلي ???????? pic.twitter.com/EtdSVKONw3 — الآنسه بيضة . (@_3D93) March 17, 2020

سعر الطقم اللي مو عاجبكم مااااااشااااااء الله#فوز_الفهد

الله يرزقنا????‍♀️ pic.twitter.com/Xqpzc8vt03 — saغa ☢️ (@yupme_sara) March 17, 2020

لكن السخرية كانت حاضرة هي الأخرى في تعليقات العديد، فالبعض اعتبر أن هدية الزوج ”أغلى من منزلهم“، وآخر يقول إنه عندما عرف بقمية الهدية ”علق مخي“.

#فوز_الفهد عرفت انها اكثر من مليون بعدين علق مخي pic.twitter.com/yzp6ThvyDf — Cloud???? (@on_I997) March 17, 2020

وفي نفس الإطار، غرد حساب يسمي نفسه ”إيلاف“ يقول: ”شبكة فوز اللي تضحكون عليها من بسطات مكة طلعت من كارتي شوفوا كم سعرها .. بس والله إنها خايسة صدق بعضهم فلوس بس ماكو ذوق“.

شبكة فوز اللي تضحكون عليها من بسطات مكة طلعت من كارتي شوفوا كم سعرها ????

بس و الله انها خايسة صدق بعضهم فلوس بس ماكو ذوق#فوز_الفهد pic.twitter.com/H8bPDlHNUq — إيلاف (@SaudiScientist) March 17, 2020

زواج في زمن كورونا

وكان لفيروس كورونا تواجد في التعليقات، حيث غرد حساب يدعى ”بشاير“ يقول: ”شكرا فوز الفهد أخيرا الناس حصلوا شي يسولفون عنه غير كورونا، ليرد آخر يدعى ”الملكي الزعيم العالمي“: ”هذا أفضل حجر صحي شهر عسل“.

هذا افضل حجر صحي شهر عسل — الملكي الزعيم العالمي ???? (@fa2468na) March 17, 2020

وخلال ظهورها بمراسم إعلان الزواج، تمنت فوز الخلاص من الفيروس المنتشر لتكون الفرحة فرحتين، مبينة أنها التزمت بقرار الدولة فيما يتعلق بعدم التجمع حرصا على عدم انتشار الفيروس.

هوية الزوج

وتداول مغردون صورا للزوج عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، والذين قالوا إنه يصغرها بثماني سنوات.

كما كان للقبه أيضا نصيب من التغريد المطلي بالفكاهة، فالبعض سماه ”عبداللطيف الصراف“، وقالوا إن اسمه دليل على الثراء.

سعيد الحظ اللي دعتله امه بليلة القدر عبداللطيف الصراف زوج فوز الفهد، من مثلي احسه دكتور جامعه عصبي pic.twitter.com/kp1ebwN1jG — كلولس (@CluelessSaudi) March 17, 2020