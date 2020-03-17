عبداللطيف الصراف.. من هو زوج فوز الفهد؟

أعلنت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد زواجها دون أن تكشف عن هوية الزوج، الذي اكتفت بنشر مقاطع لا تظهر سوى يده خلال مراسم إعلانها الزفاف الذي ستحتفل به خلال الأيام المقبلة.

وكشف متابعون وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الزوج الغامض، حيث ذكرت المصادر المتعددة أنه رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، وهو ابن عائلة كويتية ثرية، حيث إنه حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

وجرى تداول بطاقة الدعوة لحفل الزفاف.

هاذا هو زوج فوز الفهد pic.twitter.com/F3tNKJGGvz — N25 (@Ald25Nm) March 17, 2020

وكشفت حسابات عديدة أن عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف يصغر فوز الفهد بثماني سنوات، كما ترددت أنباء عن عدم موافقة والدته على زواجه من الفاشينيستا الكويتية.

وعبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف على عكس زوجته يعتبر قليل الظهور إعلاميا، ولا توجد صور كثيرة له على شبكة الإنترنت، غير أنه سيدخل عالم الأضواء بعد زواجه من الفاشينيستا الكويتية الشهيرة.