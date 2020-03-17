زواج فوز الفهد (فيديو وصور)

أعلنت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد دخولها عش الزوجية في هذه الظروف الاستثنائية، ودعت الجمهور والمتابعين بأن يشاركوها فرحتها.

وظهرت الفهد عبر حسابها على سناب شات وهي ترتدي فستان العرس وتوجه رسالة إلى جمهورها وتقول فيها إنها ستبدأ معهم صفحة جديدة، مشيرة إلى أن الحفل سيكون مقتصرا على أقرب الأقربين، لكنها وعدت بتصوير عرسها ومشاركة متابعيها فرحتها.

وتمنت فوز الخلاص من الفيروس المنتشر لتكون الفرحة فرحتين، مبينة أنها التزمت بقرار الدولة فيما يتعلق بعدم التجمع حرصا على عدم انتشار الفيروس.

ورصد الفيديو القاعة التي سيتم فيها حفل زفاف الفاشينيستا، وظهر في المقطع عدد من صديقاتها المقربات اللواتي حضرن الحفل.

وفوز الفهد هي خبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء وفاشينيستا كويتية، وتُعدّ من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

مؤخراً تصدَّرت الفاشينيستا الكويتية مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي جوجل بعدما ظهرت في مقطع مصور تدعو السيدات للذهاب إلى صالون التجميل الخاص بها، رغم الحظر الحكومي الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الكويت.

كما أثارت فوز الفهد جدلًا واسعًا منذ فترة بسبب إعلانها عن دخلها الشهري من الإعلانات الذي وصل إلى 200 ألف دولار.