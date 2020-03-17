إصابة نجمة ”Happy Death Day“ راشيل ماثيوز بـ“كورونا“

أعلنت الممثلة الأمريكية راشيل ماثيوز، (26 عاما) إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحسب ما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن ممثلة الفيلم الشهيرFrozen II وسلسلة أفلام الرعب Happy Death Day قد لاحظت إصابتها بأعراض الفيروس، فخضعت للفحوصات التي أثبتت أنها حاملة للمرض وخضعت بعدها للحجر الصحي، وبعدها أعلنت عن مرضها لمحبيها عبر ”إنستغرام“.

وقالت راشيل التي اشتهرت بأدائها الصوتي للشخصية الخيالية Honeymaren من فيلم Frozen II إنها إلى الآن ليست متأكدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاهها بعد احتجازها داخل الحجر الصحي منذ الأسبوع الماضي، ولكنها ستبقى معزولة بشكل كامل حتى يتم إخبارها بخلاف ذلك.

وأكدت راشيل لمعجبيها أنها ستجيب عن جميع الأسئلة والمخاوف التي تراود الناس حول الفيروس، لأنها تود المساعدة بأي طريقة ممكنة.

ووجهت نصائح للجميع وحثتهم على أن يتمتعوا بالذكاء الكبير والمسؤولية الكافية، ودعت لأن يعتني الجميع ببعضهم البعض في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضحت الممثلة المتواجدة الآن بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، أن بلادها متأخرة من حيث عدم توافر مجموعة الاختبارات لكشف المرض.

وقالت إن السلطات لم تتخذ أي إجراء أكثر من العزل بعد إثبات إيجابية التحاليل، فهي لم تحصل على دواء محدد من أجل تقليل الأعراض.

وأضافت: ”نتائج الاختبار التي تثبت إصابتك للمرض لا تفعل لك الكثير، لذلك إذا شعرت بالأعراض ولم تستطع أن تخضع للفحص، عليك علاج نفسك كأنك تحمل الفيروس واعزل نفسك في المنزل“.

ونصحت راشيل الجميع قائلة: ”أي شخص يشعر بالأعراض عليه أن يلتزم بالراحة التامة ويعزل نفسه ويبتعد عن الآخرين ويحرص على شرب الكثير من السوائل“.

وأوضحت أن هناك حالات متفاقمة تستدعي إجراءات مختلفة عن المعتاد.

وبإعلان الممثلة راشيل ماثيوز إصابتها، تكون انضمت لقائمة المشاهير الذين أصابهم المرض، وهم الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا اولسون، والممثل الأمريكي إدريس ألبا، الذي أعلن أمس إصابته بالمرض، على الرغم من عدم شعوره بأي أعراض، إلا أن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، وبعدها أعلن الممثل النرويجي كريستوفر هيفيو عن إصابته بالفيروس المستجد.