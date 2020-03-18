ساعة زوج فوز الفهد عبداللطيف الصراف.. للأثرياء فقط

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من متابعي الفاشينيستا الكويتية زوج الفهد خلال الساعات الماضية بالتقصي عن أدق تفاصيل زواجها من مواطنها رجل الأعمال الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف.

ويبدو أن زوج فوز الفهد عبداللطيف الصراف مهتم باستعراض ثرائه الفاحش، فقد ظهرت ساعة يده في إحدى اللقطات المتداولة، ليتبين أنها ساعة من طراز ليس في متناول محدودي الدخل.

الساعة هي من ماركة الساعات السويسرية الفاخرة فاشيرون كونستانتين وسعر طرازها بالتحديد ”مالت توربيون سكيلتون“ غير متاح من قبل الشركة إلا حسب الطلب غير أن أقل سعر ساعة من هذا الطراز يكون في حدود 170 ألف دولار أمريكي.

ويبدو أن ثمن ساعة زوج فوز الفهد عبداللطيف الصراف يتجاوز هذا الثمن بكثير ومن المرجح أنه يتجاوز ربع مليون دولار.

وفاشيرون كونستانتين هي شركة سويسرية لتصنيع الساعات الفاخرة وهي واحدة من أقدم الشركات المصنعة للساعات في العالم مع تاريخ صناعة مستمر دون انقطاع منذ تأسيس الشركة عام 1755.

ومن أشهر ملاك ساعات فاشيرون كونستانتين عبر التاريخ إمبراطور فرنسا العظيم نابليون بونابرت والملك فؤاد في مصر، والبابا بيوس الحادي عشر، بالإضافة إلى شخصيات معاصرة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وبينما يميل كثير من الأثرياء إلى الابتعاد عن ثقافة الاستهلاك والبذخ ويفضلون بدلا من ذلك إنفاق أموالهم على أمور تعود بالفائدة العامة كالتبرع لأعمال خيرية مثل الملياردير الأمريكي بيل غيتس، يبقى آخرون مستعدون لدفع أموال طائلة لاقتناء سلع بأثمان باهظة حيث يصل سعر بعض الساعات إلى عشرات ملايين الدولارات.

وتتفاوت الساعات حسب التصميم ودقة الصناعة اليدوية والمواد الثمينة المستخدمة من الذهب والمجوهرات وأنواع الألماس حيث لا حدود لما يمكن الحصول عليه مقابل الثمن المناسب.