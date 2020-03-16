إصابة نجمة ”جيمس بوند“ أولغا كوريلينكو بفيروس ”كورونا“

كشفت نجمة فيلم جيمس بوند السابقة، الفرنسية من أصل أوكراني أولغا كوريلينكو، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية أمس الأحد.

وقالت كوريلينكو (40 عاما) إنه تم تشخيصها بعد أن شعرت بالمرض لمدة أسبوع تقريبا وعانت الحمى والتعب.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تواجه أولغا -التي لعبت دور ”كاميل مونتيس“ في فيلم ”كم من العزاء“ عام 2008 وهو من سلسلة أفلام جيمس بوند- الحجر الصحي، ونشرت على إنستغرام الليلة الماضية صورة لنافذة مقفلة، وقالت إنها ”عالقة في المنزل“.

وأضافت ”أعراضي الأساسية هي الحمى والتعب، اعتنوا بأنفسكم وخذوا الأمر على محمل الجد!“

وتقول التقارير الروسية، إن أولغا تعيش في لندن منذ نحو 10 سنوات، لكنها لم تذكر أين تخضع للحجر الصحي.

وقالت الممثلة: ”قالوا إنني أحتاج لأخذ باراسيتامول لخفض الحرارة، وهذا ما أفعله. ولكن هذا كل شيء، ليس هناك ما يمكنني فعله غير ذلك. بالطبع، ما زلت أتناول الفيتامينات وأتناول الثوم لتعزيز المناعة. وأشرب الماء. وأعصر الليمون في الماء. وهذا كل شيء“.

ويأتي تشخيص كوريلينكو بعد أيام من إصابة توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس، إذ تم نقل الزوجين إلى المستشفى في أستراليا، حيث كان هانكس يصور فيلم ”ألفيس بريسلي“.