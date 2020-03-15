الكويتية فوز الفهد في مرمى نيران جمهورها بسبب كورونا (فيديو)‎

ظهرت الفاشينستا الكويتية فوز الفهد، فى مقطع فيديو جديد، نشرته عبر حسابها على التواصل الاجتماعي “سناب شات” تدعو فيه السيدات للذهاب لصالون التجميل الذي تملكه، مشيره إلى أن الصالون نظيف تماما وتم تعقيمه احترازيًا بسبب كورونا.

وقدمت فوز نصيحة للسيدات بضرورة التغيير في شكلهن قائلة: “اطلعوا من الروتين والكآبه وعندنا عروض بالصالون على كل شىء، من صبغة الشعر، وعروض المكياج”، وهو مادفع النشطاء لإنتقادها.

وعقب إنتشار هذا الفيديو عبر الصفحات الخاصة بالنجوم على موقع الفيديوهات الشهير “انستغرام”، إنهالت التعليقات عليها، رافضين خروج أحد من المنازل لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أحد المتابعين تعليقاً على فيديو ”فوز“ :“ الناس تقول انثبروا وانتي تقولين تعالوا ماشبعتوا فلوس طيحة حظ انشاء الله“، وقال آخر ”لا تثقون في أحد وازراه الصحه تقول لا تطلعون وهذي بطرانه صالون وشعر وميكب“.

مو بس #فوز_الفهد اللي كذا ، اغلب المشاهير اولويتهم دايمًا الاعلانات لانها دخلهم الاساسي ، مدري ايش هالطمع والانانية وعدم الاكتراث بالوباء اللي صاير عشان تخلين الوحده تسوي حواجبها ب "اربعتش دينار" pic.twitter.com/GxDjSL9Og7 — أ.زياد (@benyazv) March 14, 2020

وواصل المتابعون الهجوم على الفاشينستا الكويتية، حيث طالب أحد المتابعين إبلاغ الشرطة عن صالونها لإغلاقه :“ المفروض الشرطة يداهمون صالونها و يمعطونها“.

فيما وجهه أحد النشطاء رسالة للمتابعين بعدم الاستجابة لفوز، والجلوس بالمنزل للحفاظ على أنفسهم حيث قال فيديو متداول على موقع الفيديوهات ”اليويتوب“ :“بتحب الكويت أقعد بالبيت، من له خلق يطلع يسوي أظافره وشعر ومكياج، ياجماعة الدنيا مش فلوس، ويامشاهير أستقلوا شهرتكم للتوعية ورد الجميل، وحماية الكويت، لابد من إحترام قوانين الدولة“.

وعلى صعيد آخر؛ كانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي نشرت مؤخرا مقطع فيديو تتحدث فيه عن فوز الفهد، وانتشار العديد من الشائعات حول زواجها بالرغم من نفي الأخيرة لأخبار ارتباطها.

وقالت الشعيبي في الفيديو إن الناس انشغلت بخبر زواج الفهد، وردت: ”الناس قايمة وقاعدة على فوز الفهد، الله يسير حالها، تزوجت فلان تزوجت علان انتوا انتوا ايش عليكم، تزوجت مليونير وما تزوجت مليونير انتو شكو، خلو الناس خلوها، شوفوا موضوع الكورونا أحسنلكم“.

وكانت فوز الفهد أثارت جدلا واسعا منذ مدة بسبب إعلانها عن دخلها الشهري من الإعلانات والذي وصل إلى 200 ألف دولار، وأكدت أن دخل الفاشينيستات ونجمات السوشال ميديا عال جدا ويصل إلى مبالغ ضخمة تتفاوت بحسب كمية وحجم الإعلانات.