تركي آل الشيخ يقرر الابتعاد عن ”تويتر“ بشكل مفاجئ

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، محبيه بقرار الابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ دون سابق إنذار.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر:“قررت الابتعاد عن تويترإلى فترة … حفظكم الله جميعًا … سأفتقدكم“، دون أي يوضح سبب قراره المفاجئ.

وترك آل الشيخ متابعيه في حيرة من أمرهم، متسائلين عن السبب الذي دعاه لذلك رغم أنه كان يستخدمه في أشد مراحل مرضه مؤخرًا.

وخلق القرار حالة من الحزن بين المتابعين الذين دعوه إلى مراجعة قراره، وبين آخرين تمنوا أن يكون المانع خيرًا، وأن يعود قريبًا للتفاعل مع محبيه وجمهوره.

من جانبه، دعاء الملحن المصري عمرو مصطفى تركي آل الشيخ، إلى أن يراجع قراره قائلًا:‏“الله يحفظك راجع القرار، وقال أحد المعلقين: ‏‎“مينفعش تويتر بدونك يا أغلى الأحباب، بليز راجع القرار“، ‏‎وأضاف آخر:“أخيرًا ليس لي غير الوداع، الله يوفقك وييسر لك أمورك، وترجع مثل أول وأحسن“.

وقبل أيام أعلن آل الشيخ إطلاق بوابة ضخمة قال إنها ستسهم بنقلة نوعية بقطاع الترفيه في المملكة، وقال في تغريدة له على تويتر:“‏خليكم قريبين راح نطلق بوابة ضخمة ستحدث نقلة نوعية مميزة في قطاع الترفيه في المملكة“.

وعاد تركي آل الشيخ قبل أسابيع إلى وطنه السعودية بعد إجرائه عملية جراحية في أوروبا إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا.