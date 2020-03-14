”السكري“ يفاقم إصابة توم هانكس بـ“كورونا“

بعد أن أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا اولسون إصابتهما بفيروس كورونا، أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير أحدث أفلام هانكس الجديدة الذي يتناول قصة حياه الفيس بريسلي، تم عزلهما وإخضاعهما للحجر الصحي ومتابعة حالتهما وقد شاركا صورة لهما لطمأنة محبيهما ولإطلاعهم على آخر تطورات الموقف.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، نقلًا عن أحد مسؤولي الصحة، فإن هانكس معرض للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة جراء إصابته بالكورونا لأنه مريض بالسكري.

ووفق تصريحات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن الأشخاص المصابين بالسكري معرضون لضعف الخطر مقارنة بالأشخاص العاديين إذا التقطوا عدوى الفيروس الجديد.

وصرحت الطبيبة نانسي ميسوني، وهي مديرة المركز الوطني لتعزيز المناعة وأمراض الجهاز التنفسي بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذا الفيروس المستجد يصيب البالغين لكنه يصيب كبار السن بشكل خطير، فتزداد حدة وخطورة المرض من سن الـ60 وتتفاقم الخطورة مع التقدم في العمر.

وأعربت ميسوني عن قلقها من زيادة عدد المصابين في أمريكا والعالم بهذا المعدل السريع.

يذكر أن هانكس وزوجته شعرا بالإعياء وبالحمى والقشعريرة وبأعراض كثيرة تشبه الأنفلونزا، فخضعا لفحوصات وتحاليل جاءت إيجابية وتؤكد التقاطهما العدوى، وبعدها أعلن هانكس عبر إنستغرام عن إصابته هو وزوجته وأوضح أنه تبعًا للبروتوكولات الصحية المتبعة سيتم عزلهما حتى لا ينشران المرض ومتابعة حالتهما حتى يتماثلا للشفاء.

وبعدها أعلنت وزيرة الصحة بأستراليا إصابة أكثر من 120 حالة بكورونا وأنهم سيتتبعوا كل الأشخاص وطاقم التصوير الذين خالطهم الممثل وزوجته في الآونة الأخيرة وسيتم إخضاعهم لإجراءات العزل الصحي حتى يتبينوا هل أصيبوا بالعدوى أم لا.