أول صورة لياسمين صبري برفقة أبو هشيمة من حفل خطبتهما

احتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بخطوبته على الفنانة المصرية ياسمين صبري، مساء الخميس، حيث أعلن عن الخطوبة عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه الشخصي على موقع الصور الشهير ”انستغرام“، من خلال نشر صورة ظهر فيها يده بالدبلة، ويد فتاة بدبلة الخطوبة أيضا.

في هذا السياق، تداول رواد مواقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، أول صورة لاحتفال أبو هشيمة بخطوبته على ياسمين صبري، ليكون بذلك إعلانا رسميا على خطبة الثنائي.

وترددت العديد من الأنباء أن قصة الحب التي عاشها الثنائي، بدأت قبل نحو عام في العاصمة المصرية القاهرة، وتوطدت في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا، إلى أن تم تتويجها.

وكانت ياسمين صبري قد حددت مواصفات فتى أحلامها في لقاء متلفز لها، حيث قالت إنها تفضل الارتباط برجل ”طويل وبدون شنب أو كرش ويكون رياضيا وأسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة“.

واشترطت ياسمين صبري أن يكون زوجها المستقبلي: ”هادئ الطباع ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس وألا يكون نحنوح وملزق“، منوهة أنها تفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس السلبي وأن يكون لديه طموح ويصرف عليها وليس العكس وأن يكون محدودا ماديا وليس غنيا.