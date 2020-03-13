الفنانة الكويتية لجين مشعل ترد على شائعات وفاتها (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية من أصل إيراني لجين مشعل، عن صمتها للرد على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن وفاتها في الأيام الماضية، مؤكدة أنها كانت محتجزة في مستشفى للطب النفسي.

وظهرت مشعل في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على سناب شات، وتناقلته الصفحات الفنية، قالت فيه إنها ذهبت إلى سفارة إيران وقامت بإجراء فحوصات لها.

وأوضحت لجين أن سبب غيابها هو أنها كانت محتجزة داخل مستشفى الطب النفسي، مستنكرة الشائعات التي انتشرت بشأن وفاتها، ووصفتها بـ“العيب“.

وقالت إنها شخصية صريحة، ولو واحدة غيرها لما كشفت أنها ذهبت للعلاج النفسي حتى لا يقال عنها إنها مجنونة.

وقبل نحو أسبوعين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنانة الكويتية لجين مشعل، على نطاق واسع.

ونشرت الإعلامية مي العيدان:“وفاة لجين مشعل.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، الله يمسح على قلوب عيالها.. ادعوا لها“، ولكنها سريعًا ما قامت بحذف المنشور من حسابها على إنستغرام.

ولـ“جين مشعل“ هي ممثلة كويتية من أصول إيرانية، وشقيقها الممثل خالد البريكي، وبدأت مشوارها الفني العام 2011 عبر مسلسل ”البيت السعيد“، كما شاركت في عدة أعمال فنية، منها: مسرحية ”كابوس“، ومسلسل ”درب الوفا“، ومسلسل ”أشباح أم علي 2“ ومسلسل ”هابي هاوس“ وغيرها.