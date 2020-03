الفنانة الكويتية لجين مشعل ترد على شائعات وفاتها (فيديو)

View this post on Instagram

خرجت الفنانة الكويتية من أصل إيراني لجين مشعل، عن صمتها للرد على الأنباء التي ترددت بشأن وفاتها، مؤكدة أنها كانت محتجزة في مستشفى للطب النفسي. وظهرت مشعل في مقطع فيديو وقد بدا عليها علامات التعب، وتقول إنها ذهبت لسفارة إيران وقاموا بعمل فحوصات عليها فكانت سلبية. وأوضحت لجين أن سبب غيابها هو أنها كانت محتجزة داخل مستشفى الطب النفسي، مستنكرة الإشاعات التي انتشرت بشأن وفاتها ووصفتها بـ“العيب“. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #إيران #لجين_مشعل #مشاهير #مشاهير_الفن #وفاة #اشاعات #اشاعة #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #kuwait #video #trendin