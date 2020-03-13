بعد إصابتهما بكورونا.. كيف ظهر النجم الأمريكي توم هانكس وزوجته؟ (صورة)

وجه النجم الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون رسالة شكر لجمهورهما على الدعم الذي غمرهما، بعدما ثبت إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب هانكس خلال مشاركته صورة برفقة زوجته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، من غرفة العزل: ”مرحبًا أيها الأصدقاء، نتوجه أن وريتا ويلسون بالشكر للجميع هنا في داون أندر على كل هذا الاهتمام“.

وتابع: ”نحن الآن في العزل بعد إصابتنا بفيروس كورونا حتى لا نصيب أي شخص آخر، هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك؟ ”.

وظهر الزوجان يبتسمان ويبدوان في حالة معنوية قوية.

وكان نجم هوليوود أكد يوم الخميس أن نتيجة تشخيص إصابته وزوجته 63 عامًا، لفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأشارت التقارير المتداولة إلى أنه تم عزلهما في مستشفى جامعة جولد كوست في أستراليا، حيث كان هانكس يستعد لتصوير عمل فني جديد يتناول السيرة الذاتية للنجم الراحل الفيس بريسلي. كما ألغي التصوير بعد ذلك.

وعن الإصابة قال هانكس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“: ”شعرنا بالتوعك قليلًا، ونعاني من نزلات برد، وبعض الآلام الجسدية وحمى، تم اختبار الفيروس التاجي، ووجدناه إيجابيًا“.