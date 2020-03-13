مي العيدان تثير الجدل بتغريدة ”مسيئة“ للإمارات

هاجم إعلاميون وناشطون إماراتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية الكويتية مي العيدان، على خلفية تغريدة اعتبرت مسيئة زعمت فيها تكتم الإمارات على تفشي كورونا.

وتعهد المحامي الإماراتي، صالح الجسمي، عبر مقطع فيديو، بمقاضاة ”العيدان“ في الكويت، بمجرد انتهاء أزمة ”كورونا“، مشككا بأصولها الكويتية.

وطالب الإعلامي الإماراتي، فلاح الكبيسي، سفير الكويت، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ”العيدان“ وفتح تحقيق معها بشأن إساءتها، بتهمة التشهير والإساءة للشعب الإماراتي.

وأكد الناشط الإماراتي محمد الخاطري أن ”إساءة مي العيدان لن تمر مرور الكرام“.

و انا ارد عليج يا مي العيدان الاساءة للامارات لن تمر بمرور الكرام — محمد الخاطري UAE ???? (@mohd_alkhatri) March 13, 2020

وانتقد أحمد الشامسي تغريدات ”العيدان“، قائلا: ”الاعلام الرخيص لا يعرض غير الرخيص وهذه بار سوقها واصبحت على الرف البعيد في المستودع المظلم مثل البضاعة التي انتهت مدة صلاحيتها ،، للاسف اصبحت بعض القنوات يديرها سفيطة سمك لا اكثر“.

الاعلام الرخيص لا يعرض غير الرخيص وهذه بار سوقها واصبحت على الرف البعيد في المستودع المظلم مثل البضاعة التي انتهت مدة صلاحيتها ،، للاسف اصبحت بعض القنوات يديرها سفيطة سمك لا اكثر #مي_العيدان — ????????د.احمد الشامسي???????? (@DRAHMEDALNOMAN) March 12, 2020

بدوره، هاجم الشاعر الإماراتي ”بو اليازية“، مي العيدان: ”سالة لج أنتي شخصياً يا الكاوليّه،، الإمارات والكويت يرتبطان بعلاقة قوية جداً لا يمكن أن تتأثر بمجرد إنج إعلامية ”كويتية“،، لا نحن نعرف ”الكويتيين“ اهلنا ونعرف الكاوليّه واللي ولاءاتهم خارجية وحزبية،، ارتاحي يا الهبله لأن الإمارات والكويت ”واحد“.

رسالة لج أنتي شخصياً يا الكاوليّه،، الإمارات والكويت يرتبطان بعلاقة قوية جداً لا يمكن أن تتأثر بمجرد إنج إعلامية "كويتية"،، لا نحن نعرف "الكويتيين" اهلنا ونعرف الكاوليّه واللي ولاءاتهم خارجية وحزبية،، ارتاحي يا الهبله لأن الإمارات والكويت "واحد" ????????????????#مي_العيدان @mayal3eidan — بو اليازيه (@bu_alyazyah) March 12, 2020

ووصف الكاتب والناشط الإماراتي أحمد الحمادي، الإعلامية الكويتية، بأنها نموذج للفتنة: “ نموذج للفتنة.. غنى الكويتي الحر : أنا الخليجي إماراتي.. ونعقت مي العيدان بما يملى عليها لتضرب وحدة المحبة.. لستي كويتية يا مي.. الكويتي يحبنا ونحبه، يعرفنا ونعرفه“.

ودافعت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف عن الشعب الإماراتي، مؤكدة أن أصولهم عربية خالصة وتعود إلى قبائل عدنان وقحطان، متهمة الإعلامية الكويتية بـ“السكر“.

مي العيدان مريضة بهوس قدح الناس واتهامهم من اجل الشهرة أهل الامارات اسيادها وتاج على رأسها وهم أهل اصل وقبائل عربيه ما أقول الا الله يرحم الفنان علي المفيدي اللي كان شاكمها — Ali A Al Farhan ???????? (@ali128984) March 13, 2020

وخرجت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ردا على الهجوم ضدها، مؤكدة عبر حساباتها في مواقع التواصل أن ”التغريدة التي انتشرت عن كورونا في الإمارات وتحمل اسمها، تغريدة مزورة“، مبينة أنها ”لم تصرح بهذا الكلام“، وأنها ستقاضي من افتعل هذا الكلام عن لسانها في الإمارات.