 مي العيدان تثير الجدل بتغريدة ”مسيئة“ للإمارات – إرم نيوز‬‎

مي العيدان تثير الجدل بتغريدة ”مسيئة“ للإمارات

مي العيدان تثير الجدل بتغريدة ”مسيئة“ للإمارات

المصدر: #إرم_نيوز

هاجم إعلاميون وناشطون إماراتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلامية الكويتية مي العيدان، على خلفية تغريدة اعتبرت مسيئة زعمت فيها تكتم الإمارات على تفشي كورونا.

وتعهد المحامي الإماراتي، صالح الجسمي، عبر مقطع فيديو، بمقاضاة ”العيدان“ في الكويت، بمجرد انتهاء أزمة ”كورونا“، مشككا بأصولها الكويتية.

وطالب الإعلامي الإماراتي، فلاح الكبيسي، سفير الكويت، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ”العيدان“ وفتح تحقيق معها بشأن إساءتها، بتهمة التشهير والإساءة للشعب الإماراتي.

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الاعلاميه الكويتيه الوقحه ( مي العيدان ) الامارات تخفي كثرت الاصابات بين شعبها بسبب ذهاب الاماراتيين لايران ( لان اغلبيه شعب الامارات ايرانيين ) ويذهبون لايران وهنا نتوجه بالنداء العاجل (( لسعادة سفير الكويت في ابوظبي )) اتخاذ الاجراء لمن يلزم في دولة الكويت الشقيقه بالقبض علي هذه الوقحه والتحقيق معها وذلك للتشهير واهانة شعب الامارات واصولهم العربيه واتهام الامارات انها تخفي اصابات كورونا بين شعبها – لكن ايتها النكره (( ان كان اصلك مجهولا )) فلا ترمي اسيادك العرب بما ليس بهم #مي_العيدان_تتطاول_علي_شعب_الامارات #مي_العيدان_الوقحه

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وأكد الناشط الإماراتي محمد الخاطري أن ”إساءة مي العيدان لن تمر مرور الكرام“.

وانتقد أحمد الشامسي تغريدات ”العيدان“، قائلا: ”الاعلام الرخيص لا يعرض غير الرخيص وهذه بار سوقها واصبحت على الرف البعيد في المستودع المظلم مثل البضاعة التي انتهت مدة صلاحيتها ،، للاسف اصبحت بعض القنوات يديرها سفيطة سمك لا اكثر“.

بدوره، هاجم الشاعر الإماراتي ”بو اليازية“، مي العيدان: ”سالة لج أنتي شخصياً يا الكاوليّه،، الإمارات والكويت يرتبطان بعلاقة قوية جداً لا يمكن أن تتأثر بمجرد إنج إعلامية ”كويتية“،، لا نحن نعرف ”الكويتيين“ اهلنا ونعرف الكاوليّه واللي ولاءاتهم خارجية وحزبية،، ارتاحي يا الهبله لأن الإمارات والكويت ”واحد“.

ووصف الكاتب والناشط الإماراتي أحمد الحمادي، الإعلامية الكويتية، بأنها نموذج للفتنة: “ نموذج للفتنة.. غنى الكويتي الحر : أنا الخليجي إماراتي.. ونعقت مي العيدان بما يملى عليها لتضرب وحدة المحبة.. لستي كويتية يا مي.. الكويتي يحبنا ونحبه، يعرفنا ونعرفه“.

ودافعت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف عن الشعب الإماراتي، مؤكدة أن أصولهم عربية خالصة وتعود إلى قبائل عدنان وقحطان، متهمة الإعلامية الكويتية بـ“السكر“.

وخرجت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ردا على الهجوم ضدها، مؤكدة عبر حساباتها في مواقع التواصل أن ”التغريدة التي انتشرت عن كورونا في الإمارات وتحمل اسمها، تغريدة مزورة“، مبينة أنها ”لم تصرح بهذا الكلام“، وأنها ستقاضي من افتعل هذا الكلام عن لسانها في الإمارات.

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أنا سكت على قلة ادب و تلفيق لكن يتم تزوير تغريده مادري شنو هالمسخره انا ماكتبت هذا الكلام و اللي مو مصدق يطق راسه بالطوفه اصلا شنو هالتزوير الرخيص انا اللي ماراح اسكت وراح ارفع قضيه بالاماًرات على هذا التلفيق شنو اَي اكونت يحط صورتي وًين السبييلنق مال حسابي بس انا ماراح اسكت وقسما بالله لا اعلمك اشلون تلفِق وراح اوريك منو اللي ما اتعرف اصلها هذا طعن نسب اللي ليصدق هذا تلفيق يصدق و اللي مايصدق يطق راسه بالطوفه لكن لحقي باغثه لما تزورون مو جديه حتى أولي متوسط مايسويها و ارد اقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا محلل و يالله اني مظلوم فانتصر

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