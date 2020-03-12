رسميًا.. خطوبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري (صورة)

أقام رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة احتفالًا صغيرًا أعلن فيه خطوبته من الفنانة المصرية ياسمين صبري بشكل رسمي، وذلك بعد حديث عن علاقة جمعتهما سويا خلال الفترة الماضية.

ونقلًا عن موقع ”فوشيا“، أكدت مصادر خاصة أن حفل خطوبة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري تم خلال الساعات الماضية في إحدى الأماكن المغلقة وقدم لها ”خاتم“ ألماس يبلغ ثمنه 200 ألف دولار.

وأوضحت المصادر أن ”الحفل اقتصر الحضور فيه على أسرتي ياسمين وأحمد، وعدد من المقربين منهما، على أن يقام حفل زفاف ضخم في الصيف المقبل يحضره عدد كبير من النجوم“.

ونشر أبو هشيمة في ”الستوري“ عبر حسابه بموقع ”انستغرام“ صورة ليده ويد ياسمين صبري، وبإصبعها خاتم الخطوبة.

وكانت ياسمين تزوجت عام 2012 من طبيب يمتلك مستشفى في مصر، إلا أنها انفصلت عنه بعد زواج استمر نحو 5 أعوام على إثر خلاف نشب بينهما، أما أحمد أبو هشيمة فهو الزوج السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.