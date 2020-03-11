وفاة الشاعر الغنائي المصري سامح العجمي

توفي الشاعر المصري الغنائي والمنتج سامح العجمي، عن عمر ناهز 54 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلنت زوجته المنتجة إيمان خليل، نبأ الوفاة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عشرة عمري وأبو أولادي وصديقي سامح العجمي“.

وأضافت: ”ستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود، مطالبة جمهوره ومتابعيها الدعاء وقراءة الفاتحة له“.

وحرص نجوم الفن والغناء على نعي الراحل فكتب الفنان حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية قائلا: ”صديق العمر الشاعر سامح العجمي في ذمة الله“.

كما نعاه الفنان مصطفى قمر قائلا: ”توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي ورفيق المشوار الشاعر الكبير سامح العجمي ادعوا له بالرحمة والمغفرة هو محتاج دعواتكم دلوقتي كلكم“.

ونعاه الكاتب والسيناريست مدحت العدل عبر صفحته بتويتر حيث قال: ”‏إنا لله وإنا إليه راچعون البقاء لله في وفاة الشاعر والصديق سامح العجمي تغمده الله برحمته الواسعة“.

يذكر أن العجمى كتب عددا كبيرا من الأغاني منها ”ليلة حبيبى“ مع سميرة سعيد، و“دا اللى شاغل بالى“ و“الحلو حلو“ و“على كيفك“ و“مين قدوا“ مع إيهاب توفيق، و“حد غيرى“ مع شذى و“الأيام“ مع سمية.

كما أنتج العجمي عدداً من الأفلام السينمائية مثل ”رامى الاعتصامى“ و“حظ سعيد“ لأحمد عيد، و“بتوقيت القاهرة“ الذي كان آخر أعمال النجم نور الشريف قبل وفاته، وفيلم ”خانة اليك“ الذي أنتجه عام 2016 وكان آخر إنتاجاته السينمائية.