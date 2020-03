القبض على الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في جلسة المحكمة

View this post on Instagram

الشرطة الكويتية تلقي القبض على شخص من فئة "البدون" وزوجته المواطنة، عقب نشرهما فيديو غير أخلاقي على حسابهما في "تويتر" يجمعهما ببعضهما البعض في وضع أثار الاستنكار، وحُركت دعوى للنيابة العامة بحق المواطن وزوجته، حملت مسمى "الإخلال بالآداب العامة"، وفق وسائل إعلام كويتية. . #إرم_نيوز #الكويت #بدون #فيديو #الشرطة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #kuwait