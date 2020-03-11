 القبض على الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في جلسة المحكمة – إرم نيوز‬‎

القبض على الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في جلسة المحكمة

القبض على الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في جلسة المحكمة

المصدر: إرم نيوز

أمرت محكمة الجنايات في دولة الكويت اليوم الأربعاء، القبض على فاشنيستا وزوجها أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية ”مخالفة الآداب العامة“، ثم تقرر إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار (6.600 دولار) لكل منهما.

وظهرت الفاشنيستا سارة الكندري (24 عاما) وزوجها أحمد العنزي (29 عاما) في مقطع فيديو عبر حسابهما في ”سناب شات“ صباح اليوم وهما في أروقة المحكمة، طالبين من متابعيهما الدعاء لهما.

وسبق أن تم التحقيق مع الزوجين بتهم تتعلق بمخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف وإخلاء سبيلهما بكفالة، وذلك بعد القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية عقب انتشار مقطع فيديو لهما، وصفه ناشطون أنه ”غير أخلاقي“.

وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“.

 

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